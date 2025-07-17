14.08.2025 / Jubilaciones

Jubilados: de cuánto es el aumento de las jubilaciones a partir de septiembre y cómo queda la mínima

El Gobierno nacional confirmó un incremento del 1,9% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones del sistema previsional, que comenzará a aplicarse en septiembre de 2025. Fue luego de que el INDEC informara que la inflación equivalente. Los jubilados siguen perdiendo.



Tras vetar la mejora sustancial que había aprobado el Congreso, el gobierno de Javier Milei confirmó este miércoles un escueto aumento del 1,9% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones del sistema previsional, que comenzará a aplicarse en septiembre de 2025, alineado al equivalente dato de inflación del 1,9% que dio a conocer este miércoles el INDEC.

El ajuste, en efecto, llega en medio de la tensión por el veto presidencial a la suba para jubilados que había aprobado el Congreso días atrás, y en un contexto de movilizaciones de este sector en reclamo por mejoras en sus ingresos.


CUÁNTO COBRARÁ CADA TIPO DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN DESDE SEPTIEMBRE

Jubilación mínima: $320.220,69

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.150,11

Pensión No Contributiva: $224.123,50

A estos valores se suma el bono previsional de $70.000, congelado desde marzo de 2024 para quienes perciban menos de $390.220,69 sin bono. Si el haber supera ese tope, el adicional se paga de forma proporcional.

Con el bono incluido, los haberes quedarán en:

Jubilación mínima: $390.220,69

PUAM: $326.150,11

Pensión No Contributiva: $294.123,50

El incremento forma parte del esquema de movilidad vigente, que ajusta los haberes en función de la evolución de los precios para resguardar el poder de compra de los jubilados y pensionados.

