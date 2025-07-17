Jubilados: de cuánto es el aumento de las jubilaciones a partir de septiembre y cómo queda la mínima

El Gobierno nacional confirmó un incremento del 1,9% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones del sistema previsional, que comenzará a aplicarse en septiembre de 2025. Fue luego de que el INDEC informara que la inflación equivalente. Los jubilados siguen perdiendo.
