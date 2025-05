Katopodis liquidó a Milei por la falta de Obra Pública: No ha tapado ni un bache

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, cruzó al gobierno de Javier Milei y alertó que ya pasaron “500 días sin obra pública nacional”.“Hay que entender que es un Presidente que, en un año y medio, no ha hecho un solo kilómetro de ruta, que no ha tapado un solo bache en 500 días de gestión y eso va resintiendo, no solamente el estado de la infraestructura, sino la calidad de vida de buena parte de la población en todo el país y, particularmente, en la Provincia de Buenos Aires”, manifestó Katopodis en conferencia de prensa.Asimismo, denunció: “El Impuesto a los combustibles prevé que una parte de ese ingreso al Estado Nacional se destine exclusivamente para el arreglo de las rutas. Se está previendo, al día de hoy, un saldo de más de 500.000 millones de pesos y, a lo largo de todo el 2025, estaríamos sumando unos 900.000 millones de pesos. Esos recursos están en las cuentas del Estado Nacional, pero que no sabemos qué están haciendo con esa plata que solo pueden ser destinados para el arreglo de las rutas. Se quedan con los peajes, se quedan con los impuestos que le cobran a todos los argentinos, pero no hacen ninguna obra y no arreglan ninguna ruta”.Katopodis admitió que hay “un sector muy importante de intendentes” que reclaman por esta problemática al respecto de la falta de obras públicas y presentaron, junto con ellos, una denuncia “no solo sobre el estado de las rutas”, sino sobre la decisión del Gobierno Nacional de “incumplir” los deberes de funcionario público y aplicar los fondos que sí tienen afectación específica.En ese contexto, destacó la importancia que tiene, para la gestión de Kicillof, “volver a poner en valor la inversión en infraestructura”.“Es una decisión de nuestro gobernador y de nuestra provincia, hacer inversiones, llevar adelante obras de infraestructura que se puedan ver, que se puedan tocar y poder garantizar que nuestra provincia, como todas las otras, estemos unificados en este reclamo”, resaltó“Si todas las provincias vienen planteando que no hay obra pública, si todos los gobernadores vienen denunciando el estado de las rutas nacionales, está claro que el problema no es de los gobernadores y sí es del Presidente de la Nación y de (Luis) Caputo, que tienen un modelo en el que esta provincia no está, no existe. Muchos nos preguntaban por qué el gobernador no firmaba los acuerdos y con el Gobierno Nacional… porque evidentemente era todo un engaño. Nos querían hacer firmar papelitos, no hay ninguna obra nacional que hoy se esté reactivando en ninguna provincia, en ninguna región del país. Venimos a plantear no solamente la denuncia, sino también la respuesta y el compromiso concreto de cómo la provincia de Buenos Aires está tomando decisiones”, remarcó.En compañía del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, Katopodis anunció este lunes en la Casa de Gobierno de La Plata el nuevo Sistema Integrado de Control de Cargas, cuya implementación estará a cargo de la Dirección de Vialidad y AUBASA. La fiscalización y el control estarán a cargo de Vialidad, ARBA, los ministerios de Transporte, Desarrollo Agrario, Producción y Ciencia e Innovación Tecnológica, además de AUBASA y las fuerzas de seguridad.