"Malvinas, siempre Malvinas": la traductora de "El Eternauta" impone la denominación argentina

Daiana Estefanía Díaz, responsable de los subtítulos de «El Eternauta», trazó una línea clara: cada vez que la serie menciona las islas, la traducción al inglés reza “Malvinas Islands”. La decisión surgió apenas comenzó su trabajo y descubrió que el protagonista, Juan Salvo, es excombatiente. “Era la única opción viable, no tuve la menor duda… ningún argentino, sea real o ficcional, las llamaría de otro modo”, explicó la traductora, según una nota de Noticias Argentinas.

Lejos de un capricho, Díaz recordó que la historia de Malvinas atraviesa el relato nacional y sostuvo que un proyecto global no puede dar nada por sentado. “No podemos dejar nada librado al azar, en especial cuando se trata de un proyecto de alcance mundial que se difunde en una plataforma tan conocida”, advirtió, desmontando cualquier ambigüedad sobre la denominación de las islas.Como “enciclopedia argenta” —así se definió—, la traductora dejó instrucciones para casi treinta idiomas. Subrayó la importancia de mantener “Malvinas” incluso en países donde se utiliza otra denominación. El gesto enlaza la trama de ciencia ficción con la memoria de 1982: “Les conté que allá también nevó en 1982, que ese avión del ejército peruano no aparece por casualidad, que cuando dicen ‘las islas’ hablan de esas dos y de muchísimas cosas más”, relató.Díaz insistió en que su trabajo apunta a transmitir de manera “fiel, auténtica y profesional” la idiosincrasia argentina: desde el truco hasta la consigna de soberanía. “No se trata de intransigencias, sino de buscar la esencia de estos personajes y nuestro país más allá de las fronteras idiomáticas”, afirmó.Con el respaldo del equipo de Netflix, la traductora confía en que el público internacional no solo disfrutará la serie, sino que además “va a gustar de aprender algo más sobre nuestra cultura, nuestra historia y nuestra forma de ver el mundo”. Así, cada subtítulo se vuelve un recordatorio de que las Malvinas son —y seguirán siendo— argentinas.