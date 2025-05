Mirtha Legrand cruzó a Javier Milei en un desfile y mostró un gesto de simpatía: "Viva la libertad, carajo"

“Mirtha Legrand”:

Porque gritó “Viva la libertad Carajo” con @JMilei presente en el balcón del desfile de Roberto @RPiazzaOficial pic.twitter.com/jq4J9zKpLJ — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) May 13, 2025

Durante el desfile por los 50 años del diseñador Roberto Piazza en el ámbito de la moda, la mítica conductora Mirtha Legrand pronunció un discurso ante el presidente, Javier Milei, y a pesar de las reiteradas críticas que la primera extendió a través de su programa, sobre los recortes al cine y a la agenda del Gobierno en general, se dirigió a él con su propio lema "Viva la libertad, carajo"."Esperá que voy a decir algo: 'Viva la libertad, carajo'", exclamó Legrand. A través de un video que registró la situación, se observa al mandatario sentado en uno de los palcos junto a la ministra Patricia Bullrich y la diputada Lilia Lemoine, celebrando la actitud de la ídola mientras estaba en el escenario.El momento fue compartido por el vocero presidencial, Manuel Adorni. La compañía de Milei también reaccionó con entusiasmo cuando la diva enunció el slogan del oficialismo. Por su parte, los presentes aplaudieron y acompañaron la reacción.Más tarde, al ser consultado por la secuencia finalizada la gala benéfica, el Presidente aseguró: "me sorprendió gratamente".Anteriormente, en 2024, Legrand reflexionó sobre la dura represión que ejerció el Gobierno a los jubilados que reclamaban por la caída de sus ingresos y la continuidad de la moratoria. Dirigiéndose al invitado, el diputado libertario José Luis Espert, Mirtha expresó: "Yo pensé que con este Gobierno no íbamos a tener esta violencia". Y luego añadió que le da "miedo y pena" la situación de los mayores.Poco después, la actriz y conductora se refirió a los recortes en el cine nacional, intervenido por Carlos Pirovano. "No se puede cerrar el INCAA. Tenemos el cine más importante de habla hispana y lo tenemos que sostener los argentinos. Hagamos fuerza y esto va a continuar haciendo películas maravillosas", valoró.