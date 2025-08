Fuerte tensión entre Mauricio y Jorge Macri: se estancan las negociaciones con LLA

La negociación que se abrió con Karina Milei para que La Libertad Avanza (LLA) y el macrismo confluyan en las listas de la ciudad de Buenos Aires durante las legislativas nacionales de octubre provocó un fuerte enfrentamiento entre los primos Macri.La armadora política y secretaria general de la Presidencia puso como condición que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, no participé de las negociaciones.Sin embargo,Jorge Macri se ubicó como apoderado del PRO en la Ciudad para asegurarse un rol en las negociaciones por las listas de candidatos en un eventual acuerdo con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri cree que hay margen para negociar con LLA de otra forma y no con una rendición total como pretende la Casa Rosada.Además, Karina Milei rechaza la figura de María Eugenia Vidal. La diputada fue una de las principales voces contra LLA en la elección porteña local.La misma Vidal le dijo hace más de un mes a Jorge y Mauricio Macri que no iba a ser candidata si PRO y LLA iban juntos en capital.La LLA exige mantener autonomía política, conservar una identidad diferenciada y condicionar los términos de la alianza en base a su propia estrategia electoral.