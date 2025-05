"Hay mucha bronca": Larreta denunció que el PRO hace campaña con obras hechas en su gestión

(R)En declaraciones a la prensa, Rodríguez Larreta señaló que “hacen campaña hablando de obras que hice yo, porque no pueden mostrar ninguna ella por la actual gestión” y añadió que “hay mucha bronca en la gente porque la ciudad se cayó muy rápido en un año y medio”.(r)Para reforzar su crítica, recordó que “todos los partidos que acompañaron a Jorge Macri en la última elección se fueron. No me van a decir que en la Coalición Cívica con (Elisa) Carrió son funcionales al kirchnerismo. El socialismo, el radicalismo, se fueron todos porque la gestión está mal”.Rodríguez Larreta añadió quellegó al Gobierno “diciendo que iba a continuar lo que estábamos haciendo y que yo era un fenómeno”, pero al poco tiempo “rompió el equipo, rompió el método, e hizo ‘cero obras’ en un año y medio”, lo que, según él, dejó a la ciudad “triste” y en “crisis en seguridad, crisis en todo”.