Elecciones: a qué hora votan los candidatos principales y cómo aguardarán el inicio del escrutinio

Mientras rige la veda electoral y se mantiene un clima más calmo ante la jornada de votación, los candidatos que ocupan el primer lugar en sus respectivas listas y que se disputarán una banca en Legislatura porteña el domingo 18 de mayo, transitan las horas previas a la elección con estrategias bien diferenciadas para esperar los resultados, en tanto, la mayoría priorizará encuentros familiares o reuniones acotadas con sus equipos de campaña.En el caso de la candidata por el PRO Silvia Lospennato, esta está envuelta en una situación inusual, puesto que no podrá emitir su voto. El motivo, es que la diputada tiene domicilio en Provincia de Buenos Aires. Si bien, inició el cambio, el proceso no se completó a tiempo para poder votar en la Ciudad. Sin embargo, antes de finalizar los comicios desayunará en el Café Tortoni junto a sus compañeros de su fuerza política.Desde el espacio “Es Ahora Buenos Aires”, Leandro Santoro tiene previsto votar por la tarde, alrededor de las 17, en la Escuela Primaria N°8, en Carlos Calvo al 3100. Desde su equipo adelantaron que luego se dirigirá al estadio Héctor Etchart del club Ferrocarril Oeste, donde se encuentra el búnker partidario, para seguir el desarrollo del escrutinio junto a la militancia y compañeros de lista.Desde La Libertad Avanza (LLA), el equipo del vocero presidencial y candidato Manuel Adorni confirmó que votará cerca del mediodía, alrededor de las 12:30, en el Instituto San Judas Tadeo. Además, no planea ninguna cábala especial ni actividades fuera de lo habitual: "Voy a hacer vida normal, voy de mi casa a votar y nada más, como cada dos años", dijo al ser consultado por medios nacionales.Horacio Rodríguez Larreta, referente de la lista “Volvamos Buenos Aires”, participará de un desayuno con los candidatos que le siguen. Posteriormente, votará a las 9 en la Facultad de Derecho. El día, según voces consultoras, continuará con un almuerzo en familia al mediodía y más tarde seguirá los resultados desde sus oficinas privadas en Palermo. “Va a ser todo muy austero, sin sedes y grandes despliegues”, señalaron desde su círculo íntimo.