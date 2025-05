Lospennato apuntó contra LLA por la campaña "sucia" del video fake: "Fue un ataque a la democracia"

La diputada y candidata a legisladora porteña del PRO, Silvia Lospennato, acusó a La Libertad Avanza (LLA) de realizar una campaña "sucia" contra su lista y aseguró que el video creado con inteligencia artificial que anunciaba una supuesta baja de su postulación fue "un ataque a la democracia".Lospennato participó del tradicional desayuno del PRO previo a la jornada electoral, en el que estuvo acompañada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el expresidente Mauricio Macri, entre otros dirigentes del partido. "Como todos vieron, sufrimos de parte de LLA un nuevo ataque que no fue solamente a nosotros y a nuestra lista, sino un ataque a la democracia toda", sostuvo. "Se utilizó la IA, se violó la veda, se cometieron una serie de delitos graves tratando de manipular y confundir a los electores, como la usurpación de identidad. Esto es muy triste para la democracia argentina. No vale todo en una campaña electoral", remarcó la candidata.Informó que desde el PRO se hicieron "todas las denuncias en la Justicia electoral y penal, y ya ha habido una resolución del Tribunal Superior para que se dieran de baja todos esos videos falsos que fueron difundidos por las principales cuentas de LLA". "Es una lástima que se intente hacer política de esta manera, pero obviamente que estamos muy tranquilos, muy confiados. Sabemos que hoy los porteños van a salir a votar con mucha tranquilidad, que van a encontrar nuestra oferta en el cuarto oscuro, en la máquina de votación", remarcó.Lospennato prometió que el PRO seguirá representando a los porteños "con la verdad, de frente y con honestidad". "Han hecho todo lo posible para quebrarnos de la manera más sucia, vil y perversa, pero no lo lograron porque la gente decente es mucho más poderosa", concluyó.