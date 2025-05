Milei jubiló a Macri: Para algunas cosas está grande, su momento en la política ya pasó

#Declaraciones | Javier Milei criticó a Mauricio Macri por "no entender un chiste de las redes" y consideró que el expresidente "está grande".



💬 "La peor campaña se la hizo Macri a Lospennato adelante de los periodistas". pic.twitter.com/R92majrUyu — Política Argentina (@Pol_Arg) May 19, 2025

Tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y la derrota histórica del PRO en el bastión que gobierna desde 2007, el presidente Javier Milei tensionó al máximo el mal momento de su relación con Mauricio Macri y, básicamente, lo jubiló: “Para algunas cosas está grande, tiene que entender que su momento en la política ya pasó”.El mandatario castigó a Macri luego de que LLA gane las elecciones legislativas porteñas y lo responsabilizó por la falta de un acuerdo entre los libertarios y el PRO, a la vez que lo acusó por difundir opiniones falsas sobre su entorno en el marco del video falso realizado por IA en el que el ex jefe de Estado apareciera llamando a votar por Manuel Adorni."Macri acusa a mi entorno... yo entiendo que él para algunas cosas está grande y no las entiende. Las redes sociales tienen una lógica", sostuvo Milei entrevistado por Antonio Laje en A24, quien además cruzó al líder amarillo por "llorar" sobre el mencionado video. "Tan bajo viene de IQ para creer en ese video", lo chicaneó."El resultado de la elección es inapelable. Hicimos nuestra mejor elección histórica. Para nosotros es un puntapié fundamental para avanzar y pintar de violeta todo el país", expresó.En diálogo con A24, añadió: "Yo había dicho que teníamos que ir juntos en todos lados, eso hizo que el jefe de Gobierno y su espacio se pusieran paranoicos y temerosos con algunos sectores de la Ciudad, desdoblaron las elecciones y eso generó fastidio en la gente".En igual línea argumental, Milei puso en duda el liderazgo de Macri al frente del PRO en el marco de la negociación que parece aún mantienen de cara a los comicios bonaerenses: “El acuerdo en la provincia de Buenos Aires avanza, independientemente de él. Trabajamos con muchos dirigentes del PRO en Provincia y el acuerdo está muy avanzado, le guste o no a Macri”.Así, el Presidente blanqueó que LLA va en busca de los dirigentes del PRO pero no del PRO: “Toman nota que el partido es una herramienta que quedó obsoleta, que no está en condiciones de poder terminar con el kirchnerismo”.Milei dijo que “todo el espectro centroderecha va a estar incluido (en el acuerdo)” y que tienen confianza en que avanzarán en una alianza: “Las negociaciones están muy avanzadas y creemos que en la provincia de Buenos Aires vamos a dar otro batacazo”.“¿O acaso ignoran las fotos con mi hermana, Eduardo ‘Lule’ Menem, Cristian Ritondo, Diego Santilli y José Luis Espert? Quizás Macri deba entender que su momento en la política ya pasó”, repitió.Y cerró: “Hay una parte del partido que se tiene que sincerar y decirle a la gente que los estafó, que son unos estafadores y que en realidad se pusieron de ese lado para ver si podían ganar una elección y pegar un cargo, pero que igual siguen teniendo ideas de izquierda”.