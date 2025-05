Importaciones: el Gobierno flexibilizó el ingreso de alimentos traídos del extranjero

En línea con la flexibilización de importaciones que impulsa el Gobierno, este lunes se oficializó una medida que facilita la compra de alimentos del exterior para uso personal, a través de la Disposición 3280/2025, publicada en el Boletín Oficial. Esta, exime de la obligación de realizar trámites ante la Administración Nacional de Medicamenteos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) a quienes ingresen alimentos de "uso personal" para importar comestibles sin fines comerciales.A partir de ahora, se podrán adquirir alimentos por internet y recibirlos en el domicilio mediante el sistema courier, el mismo que se usa habitualmente para comprar ropa, libros o productos electrónicos. Aunque este tipo de compras ya estaban permitidas, antes de salir la Resolución era necesario gestionar una autorización ante la ANMAT, lo que ahora deja de ser un requisito.La norma establece ciertos límites para acceder a este beneficio: cada persona podrá hacer hasta cinco envíos por año, con un valor máximo de US$ 3.000 por envío, menos de 50 kilos por paquete y no más de tres unidades de una misma especie. Además, se aclara que los productos deben ser para consumo personal, no comercial.Asimismo, la disposición también simplifica el ingreso de alimentos usados con fines médicos específicos, como fórmulas nutricionales especiales o productos para pacientes con requerimientos particulares, así como los provenientes de donaciones. Con esta medida, el Gobierno busca agilizar el acceso a productos importados para continuar con su plan de desregulación.