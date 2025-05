María Eugenia Vidal aseguró que el PRO "no está terminado" pese a la derrota electoral: "Es mucho más que la Ciudad"

La diputada nacional y jefa de campaña del PRO, María Eugenia Vidal, lamentó el resultado que obtuvo el espacio con apenas el 16% de los votos, sin embargo, aclaró que el partido fundado por Mauricio Macri “no está terminado”.La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires Vidal hizo una profunda reflexión en el espacio y reconoció que “no hay que ir corriendo con el que gana” y no escapó a la consulta de un posible acuerdo con La Libertad Avanza de cara las elecciones de octubre: “No se acordó nada. Cuando uno tiene una noche como la de anoche, no se toman decisiones sobre lo que va a pasar”.En ese sentido sostuvo que “no creo en el travestismo político” y analizó que “no es la primera derrota que me toca atravesar, y así es la democracia: se gana, se pierde, se reflexiona, se aprende y se vuelve a empezar”.Más allá del resultado donde el partido amarillo donde solo logró cosechar 5 bancas en la Legislatura porteña sostuvo que “no creo que el PRO esté terminado”. “Es un espacio político que sigue apostando al cambio y a la renovación, pero siempre desde un lugar de coherencia y persistencia, no corriendo con el que gana para acomodarnos sino defendiendo aquello que somos”, indicó en declaraciones radiales. “El PRO es mucho más que la Ciudad de Buenos Aires, es un partido nacional con muchísimos líderes que no se van a rendir”, agregó con La Red y advirtió: “Si hay diálogo con La Libertad Avanza tiene que ser en un marco de respeto”.Tras los resultados de las elecciones en la Ciudad para la renovación de las bancas en la Legislatura porteña, María Eugenia Vidal hizo principal hincapié en la poca participación de los ciudadanos en las urnas.Solo el 53,35%, emitió su voto lo que significó la menor cantidad de votantes que formaron parte de comicios para elegir a los integrantes de la Legislatura porteña, tras su creación en 1996. “Anoche ganó el ausentismo y es un mensaje muy fuerte a toda la política. Creo que a la política le falta humildad y respeto por el voto. Y tenemos que ser muy conscientes que el cambio en la Argentina va a llevar mucho tiempo, hay mucho por consolidar y mucho por hacer. Hace falta humildad, escucha y sobre todo coherencia, poder explicarle a la gente dónde uno estuvo y dónde va a seguir estando”, reflexionó.En ese sentido aseguró que escucharon el mensaje: “La primera reflexión es que nosotros planteamos una elección de un mes y medio para discutir los temas de la Ciudad, separada de la elección nacional del mes de octubre que es donde los porteños van a decidir si acompañan o no el rumbo del Presidente”. Sin embargo, consideró que eso “no se logró”. “Yo sigo creyendo que el proceso de cambio en Argentina va a llevar mucho tiempo. Ese 47% de porteños que no fue a votar, en parte, decidió no ir a votar porque está harto de las peleas”, concluyó.