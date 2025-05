La UOM levantó el paro en Tierra del Fuego tras acuerdo con empresarios: los puestos laborales se garantizarán hasta el 31 de diciembre

Tras una semana de protestas en Tierra del Fuego por la baja de aranceles a productos electrónicos importados, trabajadores decidieron este viernes levantar el paro luego de que el gremio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) alcance un acuerdo con las empresas del sector y se garanticen los puestos laborales hasta el 31 de diciembre."Hay que ver cuales son los alcances del compromiso que se firmó. Ayer estaba previsto que se reúnan los empresarios de las cámaras afectadas junto con el gobernador de Tierra del Fuego y las representaciones gremiales. Se buscaba que se garanticen los puestos de trabajo y no haya despidos", según consignó C5N.Entre los puntos del acuerdo alcanzado figuran el compromiso una "estabilidad laboral" hasta fin de año y además no se descontarán los días de paro a los trabajadores. "El compromiso sindical es la realización de una asamblea mensual para informar a los operarios sobre la marcha de las negociaciones", señalan.El gobernador fueguino, Gustavo Melella, ya había adelantado el jueves pasado un principio de acuerdo con el Gobierno nacional y los gremios para conservar los puestos laborales. "Todo tiene que ver con arancel. Se habló de un recurso de amparo, por lo que estamos con legal y técnica de la provincia. Lo que lo tiene que presentar es el directamente afectado", explicó en una entrevista por Radio 10.Teniendo en cuenta los pasos a seguir, el gobernador comentó: "Tomamos una medida para hoy. Las empresas declararon que se van a conservar los puestos de trabajo y que se comprometerán a reordenar la producción. Nosotros los citamos para el día de hoy para firmar un acuerdo entre provincia, empresas y trabajadores sobre que no se va a perder ningún puesto de trabajo"."Si las provincias dicen que haciendo esto vamos a poder demostrar que el valor final de nuestro producto, que es el que está en las góndolas, que pongan el gancho", aseguró Melella.En medio del conflicto con Tierra del Fuego, provincia donde podrían perderse más de 8 mil puestos de trabajo ante la eliminación de aranceles a la importación de productos electrónicos, el Gobierno confirmó que "no dará marcha atrás" con la medida."No hay ninguna marcha atrás con ninguna medida que se está tomando", subrayó el vocero Manuel Adorni. En cuanto al diálogo con el gobierno fueguino, afirmó que "no se corta, menos con autoridades provinciales".