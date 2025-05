Municipios repudiaron la provocadora propuesta de Sturzenegger para hacer un parque de diversiones en Tierra del Fuego

La Federación Argentina de Municipios (FAM) cuestionó con firmeza el rumbo económico del Gobierno nacional y, en particular, las consecuencias de la desprotección industrial en Tierra del Fuego. “La soberanía no se entrega, se defiende con trabajo, con industria, con presencia del Estado y con memoria”, afirman a través de un comunicado oficial firmado por el presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto a los dos vicepresidentes Lorenzo Smith y Juan Manuel García.

El pronunciamiento de la FAM, que nuclea a más de 500 intendentes e intendentas de todo el país, emerge, en medio de una crisis que ya derivó en medidas de fuerza por parte de trabajadores metalúrgicos de la UOM. “Ocho mil puestos industriales de trabajo de calidad pueden caer bajo la crueldad de un gobierno que, como pasó en la dictadura, quiere traer todo de afuera”, alertaron los intendentes.La FAM remarcó que la eliminación de los beneficios fiscales para la producción electrónica en la provincia más austral representa no solo un golpe a la economía local, sino también una claudicación en términos estratégicos: “Allí, donde empieza la Patria, se proyecta nuestra defensa sobre el Atlántico Sur, la Antártida y nuestras islas, que jamás dejaremos de reclamar de forma pacífica, diplomática y con firmeza”.A su vez, detectan un “ajuste ideológico” que impacta directamente en la vida cotidiana de los argentinos. Entre los puntos más graves mencionados se encuentran la emergencia alimentaria, el colapso del sistema de salud, los tarifazos impagables, la asfixia fiscal a provincias y municipios, la caída del consumo, el freno total de la obra pública y el desfinanciamiento educativo.“Advertimos desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei que el rumbo elegido atentaba contra los derechos de la ciudadanía”, afirmaron.En materia económica, la Federación reparó en que las transferencias a las provincias cayeron un 81,8% en términos reales, con una pérdida total de 5,8 billones de pesos. Además, alertaron que recientes medidas de la AFIP y cambios en el impuesto a las Ganancias el próximo mes que "implicará un recorte adicional de más de $500.000 millones", remarcaron. “Este mega ajuste, lejos de combatir privilegios, ha favorecido a especuladores financieros, grandes fondos extranjeros y sectores concentrados”, sostuvieron.Asimismo, plantearon con firmeza una serie de exigencias al Gobierno nacional. Concretamente, la necesidad de una reunión "urgente" con el presidente, un cambio de rumbo en las políticas públicas, la inmediata restitución de los fondos recortados a provincias y municipios, mayor diálogo institucional y el respeto irrestricto a la Constitución Nacional.Antes de cerrar, reivindicaron la figura del difunto Papa argentino, símbolo de liderazgo ético y social. “Como dijo el Papa Francisco: ‘el verdadero poder es servir’. Es construir futuro, no empujar a la desesperanza”, recordaron.“Sin recursos no hay derechos. Sin federalismo no hay democracia. Gobernar es cuidar, no ajustar”, concluye el texto. La situación en Tierra del Fuego, donde continúa el conflicto con trabajadores del sector industrial, se convirtió en un emblema del descontento que atraviesa a múltiples provincias.