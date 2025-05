Julio Cobos sobre el desplante de Milei: "Una cuestión de celos de su entorno hacia la figura de Villarruel"

El diputado de la Unión Cívica Radical, Julio Cobos, analizó el desplante de Milei a Villarruel y lo encuadró en el marco de un caso de “celos”."Es una cuestión de celos de su entorno hacia la figura de Villarruel que tiene mucha aceptación y buena imagen que no están aprovechando en su función", aseguró Cobos en declaraciones a Radio Rivadavia.“Me da un cierta lástima cuando veo que esta relación se ha interrumpido. Tienen que terminar juntos y de la mejor manera”, admitió.A su vez, remarcó: “Cuando lo vi con la mano extendida a Jorge Macri, un adversario político, se me vino a la memoria lo de Perón a Balbín, los discursos de Alfonsín, que un adversario político no es un enemigo, y todas estas cosas”, postuló, y añadió: “Y después, también ignoró a la Vicepresidenta, donde la última vez creo los vi llegar juntos”.“Dicen que si dos personas piensan exactamente igual, una no piensa. Entonces, acá molesta si se dice algo que no está en los radares extremos de los libertarios, y entonces ya le quitan el saludo”, expresó Cobos respecto al accionar de MileiAsimismo, advirtió: “Lo que menos podés hacer en un Día de la Patria, donde te están mirando todo, donde las escuelas hacen esfuerzo por las normas de convivencia, es esa actitud de falta de respeto. Tiene que pensar que es el admirador público número uno de toda la sociedad que lo ven los chicos, los grandes, y esta actitud de él mismo no lo favorece, no lo ayuda”."Una Vicepresidenta tiene que tener la posibilidad de opinar y tener su agenda propia. Invito al presidente y la vice que se junten, limen asperezas. La gente los votó, los quiere ver juntos”, concluyó.