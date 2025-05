Montenegro pica en punta para liderar la lista seccional al Senado tras oficializarse el acuerdo entre el PRO y LLA en PBA

Tras el acuerdo electoral entre LLA y el PRO en Provincia, en el partido amarillo de Mar del Plata se entusiasman con una candidatura de Guillermo Montenegro encabezando la lista de la Quinta sección al Senado bonaerense.Apenas formalizado el acuerdo, en el PRO marplatense salieron a festejar. "No se trata de ceder identidad ni de repetir errores del pasado reciente. Se trata de sumar voluntades sin desperfilarnos, respetando nuestras ideas y construyendo sobre principios claros y objetivos comunes", señalaron en un comunicado.Y destacaron que, desde diciembre de 2023, fueron "pioneros en el trabajo conjunto entre ambas fuerzas en nuestro distrito". Montenegro fue, junto a Ramón Lanús (San Isidro), uno de los intendentes PRO que más empujó por un acuerdo como sea con los libertarios.El intendente marplatense no solo se alineó al gobierno de Javier Milei en términos discursivos sino que también fue uno de los dirigentes PRO que participó de algunas de las reuniones previas que se dieron con Karina Milei y Sebastián Pareja en Casa Rosada.Esa cercanía también se expuso cuando el nombre de Montenegro circuló fuerte en Casa Rosada para reemplazar en Justicia a Mariano Cúneo Libarona, para que éste se dedique a la defensa de los hermanos Milei en la investigación judicial por la estafa cripto de $Libra. Incluso hay quienes sostienen que, luego de las elecciones en las que Montenegro podría jugar encabezando la boleta en la Quinta, su destino será el Ministerio de Justicia.De todas maneras, el interés inmediato está en la elección bonaerense del 7 de septiembre. Así lo confirmaron a Política Argentina fuentes cercanas a Montenegro.Todavía no hay un formato definido del acuerdo electoral, aunque el esquema frentista es una posibilidad concreta para septiembre. Ahí, en el PRO marplatense quieren que Montenegro encabece la boleta seccional al Senado.De todas maneras, el PRO y La Libertad Avanza ya comenzarán esta semana a mostrarse juntos. La presentación será este jueves con una actividad organizada por los libertarios que tendrá como expositor al presidente del PRO Mar del Plata, Emiliano Giri, que dará una clase de "estrategia y comunicación política" en el marco del ciclo de formación del "Programa Libertad".