Cristina Kirchner viaja a Corrientes para un importante acto del peronismo

La presidenta del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner, viajará el próximo sábado 7 de junio a la provincia de Corrientes, donde encabezará un multitudinario acto del peronismo, con miras a las elecciones que se celebrarán el 31 de agosto en esa provincia, en las que se elegirá nuevo gobernador.La noticia fue confirmada por la ex senadora correntina Ana Almirón, titular del PJ en esa provincia mesopotámica, al finalizar la reunión extraordinaria que encabezó la propia Cristina en la sede porteña ubicada en la calle Matheu, que fue convocada para analizar el contexto electoral. "Cristina va a viajar a la provincia de Corrientes. Está muy preocupada por el temporal que afecta a la provincia, y también muy contenta porque es un año electoral en el que el peronismo quiere gobernar la provincia de Corrientes con un gran frente electoral", aseguró Almirón.Por su parte, el senador formoseño José Mayans explicó que durante la reunión, que duró dos horas, se analizó la situación de algunas provincias en las que ya hubo elecciones legislativas, como Salta, Jujuy o Misiones, y remarcó que se trata de "un año electoral muy complicado", dado que "el Gobierno directamente ha decidido no tratar el presupuesto y maneja los fondos públicos a su antojo". "Como dijo este gran actor, la gente no llega a fin de mes", apuntó Mayans, en referencia a las recientes declaraciones de Ricardo Darín, que causaron una gran polémica en el ámbito político y hasta motivó un cruce mediático con el ministro de Economía, Luis Caputo, por el precio real de una docena de empanadas.Durante la reunión, los referentes del peronismo advirtieron que el desdoblamiento electoral dispuesto por algunos gobernadores "le quita fuerza al proyecto nacional". Sin embargo, acerca de una posible derogación del decreto firmado por el bonaerense Axel Kicillof, que fijó las legislativas para el 7 de septiembre, la senadora María Teresa García señaló: "No se ha planteado, se ha hecho un análisis de todos los distritos y de las próximas fechas del cronograma electoral en el país".En ese sentido, García aclaró que "no se le ha pedido a ningún gobernador que modifique sus elecciones". Sin embargo, advirtió que el peronismo tiene que "discutir con el gobierno nacional no una cuestión de territorio, sino del modelo que está hambreando a nuestra gente, y eso solo se puede hacer desde una discusión nacional porque la elección está nacionalizada y teñida de violeta".Consultada sobre si la expresidenta se postulará este año, la legisladora recordó que "hace dos meses Cristina dijo públicamente que si hay desdoblamiento, iba a ser candidata". "Obviamente hay resultados que van modificando la realidad. Cristina hoy es la presidenta del PJ, y la obligación que tiene el PJ es tratar de ordenar al peronismo para que sea una alternativa en octubre", añadió.La reunión del Consejo Nacional del PJ fue convocada por la propia Cristina y se llevó a cabo dos días después del Encuentro de la Cultura Popular que se llevó a cabo el domingo en el Polo Cultural y Deportivo Saldías, en el marco de la celebración de la fecha patria del 25 de mayo y un nuevo aniversario de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia. Allí, cuestionó la política económica del Gobierno y advirtió que "de seguir este nivel de endeudamiento, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana" y apuntó contra el Gobierno por "no hacer una puta obra".