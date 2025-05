Juicio por la muerte de Diego Maradona: este jueves se conocerá si se define un nuevo tribunal

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro decidió convocar a una audiencia para este jueves a las 12 donde se dará a conocer la decisión respecto al pedido de que se aparten los jueces y se vuelva a foja cero en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, tras la recusación de la jueza Julieta Makintach.Tras un cuarto intermedio de dos horas, el juez Maximiliano Savarino convocó a todas las partes para una nueva audiencia donde dará a conocer si el juicio vuelve a foja cero luego de que la jueza Julieta Makintach fuera apartada del proceso judicial por quedar complicada luego de que conociera el trailer del documental Justicia Divina, en la que se observa a la magistrada formar parte.Luego de conocida la decisión del Tribunal, Fernando Burlando, abogado representante de Dalma y Gianinna Maradona dialogó con la prensa y señaló que "dadas las circunstancias de la regresión segura y la nulidad de la prueba que se produjo durante la audiencia, es lógico que los jueces no puedan continuar".Respecto a la difusión de las imágenes que involucran a la jueza Julieta Makintach manifestó: "Todo lo que ha pasado hoy, más allá de lo demoledor de cara a la opinión que se puede generar respecto a la Justicia, estamos todos bastante aturdidos". "Vamos a pedir el Jury de Enjuiciamiento. Más no se puede hacer desde nuestra óptica", aseguró al tiempo que calificó "lo que hizo hoy (Makintach) fue lamentable". "Ni siquiera hasta el día de hoy desistió de esa terquedad de negar lo que todo el mundo vio como prueba", comentó.En ese punto, mencionó a sus representadas, Dalma y Gianinna Maradona, de las que indicó que "fueron preparadas para esta posibilidad". "Obviamente que la primera reacción fue de mucho disgusto. Lo que vio Gianinna hoy en el tribunal me parece que se quedó tranquila respecto a que, cuando hicimos la denuncia, confirmó que era una verdad, una verdad lamentable", añadió.