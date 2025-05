Boleta Única: con un pliego a medida, Milei le habilitó un negocio millonario a Clarín y Boldt

El uso de la boleta única de papel en las elecciones legislativas de octubre no solo implicará un cambio en la forma de votar, sino también la puesta en marcha de un negocio millonario que,Según fuentes oficiales, el Gobierno deplanea publicar la licitación en la primera quincena de junio. En ese marco, el criterio que más fuerza gana es el de priorizar a aquellas firmas que ya tengan experiencia en este tipo de impresión.Aunque en principio no habrá una única ganadora, puesto que se estiman al menos dos o tres por cuestiones de capacidad operativa y para evitar contratiempos logísticos, la balanza se inclina hacia tres empresas que ya imprimen boletas únicas en la provincia de Santa Fe. Se trata de Su Papel (radicada en Pilar), Boldt (conocida por ser dueña de casinos en Santa Fe y Melincué) y Artes Gráficas del Litoral, propiedad del Grupo Clarín, ubicada en Sauce Viejo. Esta tríada, apuntan a ser las favoritas para hacerse con la adjudicación a nivel nacional.El proceso será coordinado por el Correo Argentino, que no solo se encargará de licitar la impresión, sino también de la distribución y logística del operativo electoral. Esa responsabilidad forma parte del convenio que firma cada año electoral con la Dirección Nacional Electoral, y por el cual ya recibió en 2023 un pago de $24 mil millones.Este año, al monto ajustado por inflación se sumará el costo de las nuevas boletas, que rondaría entre los $10 y $12 mil millones. En total, el Correo embolsaría casi $40 mil millones.En la Casa Rosada justifican el gasto con el argumento del ahorro. En tanto, con el sistema anterior, el Estado debía transferir a los partidos el costo de impresión de una boleta por elector. Solo en 2023, entre las primarias, generales y ballotage, esa cifra superó los $16 mil millones. Con la boleta única, aseguran, el ahorro sería de más del 25%.