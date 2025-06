Garrahan: el Gobierno anunció un aumento para los residentes

La administración del Hospital Garrahan informó este domingo que, a partir del 1° de julio, los médicos residentes recibirán un sueldo de bolsillo cercano a los $1.300.000.El anuncio se conoció a través de un comunicado emitido por el directorio del nosocomio, en el que también se advierte que continuará el proceso de auditoría interna.“Siguiendo la visión del presidente Javier Milei, que ha expuesto cómo los recursos del Estado fueron dilapidados durante años por una casta de militantes y privilegiados, este hospital de referencia en pediatría continúa una etapa de orden, eficiencia y reconocimiento al mérito”, sostuvieron.Asimismo, advirtieron: “El Garrahan ya no será un refugio de ñoquis. Quien no se presente a trabajar será despedido. Esta gestión premia el esfuerzo, no la pertenencia política”.Los reclamos de los médicos residentes apuntaban a que, hasta ahora, percibían sueldos de $797.061 por jornadas semanales que superan las 60 horas, situación que, según denunciaron, ha generado un éxodo hacia el sector privado.