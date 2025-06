Médicos residentes del Garrahan cuestionaron el aumento

Los trabajadores del Hospital Garrahan alertaron que el aumento anunciado “excluye a más del 90% de las personas” que trabajan en el centro pediátrico.“Vivo con $797 mil al mes, y $1.300.000, dividido la carga horaria nuestra, que es casi 300 horas mensuales, no llega a los $5 mil por hora", advirtió la residente Azul Santana en declaraciones a Radio Rivadavia.Además, remarcó: “A nosotros no nos llegó ningún comunicado oficial. Imagino que de lo que se habla es de una publicación de X, que está en la red del hospital, el cual no es nuestro empleador. Nuestro empleador es el Ministerio de Salud de la Nación”.“El mensaje que aparece no está firmado por nadie, no me parece un canal oficial. Por el momento no tenemos ninguna oferta ni ninguna propuesta oficial como para responder”, enfatizó.En diálogo con Radio 10, otra de las residentes del hospital, Melina Ríos, manifestó: “La verdad es que no nos soluciona nada. No es la propuesta que nosotros les hicimos a los representantes del Ministerio respecto de nuestra recomposición salarial”.En ese sentido, explicó: “Cuando hablamos de recomposición salarial es algo más profundo que nivelarnos con los residentes dependientes del Ministerio de Salud porteño, que igualmente es una de las condiciones. Y a partir de ese monto, ajustarnos el sueldo respecto a la inflación”.Santana remarcó: “Para poder ejercer en el Hospital tuve que estudiar ocho años, tener título, matrícula y rendir examen de residencia. Además de tener capacidad y fortaleza emocional, física y mental para estar frente a las situaciones que enfrenta el Garrahan. Entonces, no creo que mi hora de trabajo valga $4000″.Desde los gremios nucleados en ATE, convocaron además a una asamblea general el próximo martes a las 13 horas "para definir acciones de lucha ante esta gravísima situación, incluidos paros y movilizaciones".El Hospital Garrahan a través de un comunicado publicado en redes, informó -por orden directa de Casa Rosada- que los sueldos se ubicarían en torno al $1.300.000.