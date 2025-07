Milei anunció beneficios para el campo en La Rural: "La reducción de retenciones será permanente mientras yo esté en el Gobierno"

En su discurso de apertura de la 137° Exposición Rural y entre halagos al sector agrícola, el presidenteanunció que “desde hoy, las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducirán del 6,75% al 5%; las retenciones al maíz, del 12% a 9,5%; al sorgo, de 12% a 9,5%; al girasol de 7% y 5% al 5,5% y 4%; a la soja del 33% al 26% y a los subproductos de soja de 31% a 24,5%”.Según detalló, las medidas consisten "en una reducción de retenciones de las alícuotas del 20% para la cadena de granos, del 26% de la cadena de ganados, que será permanente”. Ahí, lanzó la primer advertencia sobre la necesidad de asegurar su lugar al frente del país. “Serán permanentes y no tendrán vuelta atrás mientras yo esté en el Gobierno”.Al referirse a las retenciones como el producto "de un plan deliberado de la política y perpetuado por la casta para exprimir al sector más pujante del país", no titubeó al decir que, pese a que “las necesidades son infinitas, alguien tiene que pagar los derechos". E insinuó: "Para cumplir con semejante disparate habría que cumplir la ley de la escasez”.Sobre los beneficios al sector agrícola, celebró haber "eliminado el cepo cambiario y el impuesto país, devolviendo aproximadamente 30% de rentabilidad al sector”.Acompañado por su hermana Karina y por el ministro de Economía, Luis Caputo, Milei apuntó contra las leyes aprobadas por la oposición en el Senado, a la que llamó "genocida del futuro", que buscan revertir parte del ajuste. “Vamos a vetar estas leyes que buscan llevar el país a la bancarrota y a la pobreza. A estas aberraciones las llaman alta política”.En esa línea, aprovechó para enviar un mensaje sutil a la vicepresidenta,, quien lo acusó anteriormente de usar recursos estatales para financiar sus viajes al exterior. “Esos viajes son criticados por quienes viajan con viáticos del Congreso para fines personales, pasear o rosca”, lanzó Milei, que desde hace semanas rompió todo vínculo político con su compañera de fórmula.Además, no olvidó chicanear a la expresidenta, quien está cumpliendo prisión domiciliaria. “Recordemos la fijación que tenía la doblemente condenada y ahora presidiaria con llamarme ‘yuyo’ al producto que había financiado toda su aventura colectivista”, expresó en alusión a la definición de la soja que dio la líder peronista allá por 2008, en época de piquetes de la Sociedad Rural. “El kirchnerismo llamó nacional y popular a lo peor de nuestro pueblo: delincuencia, corrupción, vagancia, piquetes y ñoquis”, disparó.Desde el estrado, el libertario lanzó su segunda advertencia. “Hoy existen solo dos modelos posibles: el de la libertad y el de la servidumbre creada por el "Partido del Estado". O se abrazan, o no se abrazan".Por otra parte, el mandatario prometió novedades en torno a los vínculos internacionales que está fortaleciendo, principalmente, con la potencia estadounidense: “Seguramente en pocos días tendremos tremendas pero tremendas noticias en el plano internacional, gracias a la enorme tarea del ministro Gerardo Werthein”.“El camino está trazado, lo vamos a lograr. Vamos hacia un nuevo paradigma, donde los viejos vicios de la clase política queden enterrados”, cerró su discurso.El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, celebró el anuncio de baja de retenciones y recordó: “Nos dimos la mano con el Presidente y establecimos el compromiso de que las retenciones serían eliminadas definitivamente. No dudamos de que el Gobierno cumplirá con el objetivo retenciones cero más tarde que temprano", afirmó con un fallido que hizo reír al Presidente y a quienes estaban a su lado. "Más temprano que tarde", corrigió Pino.También respaldó la propuesta oficial de fondo de cese laboral que darían "previsibilidad a las obligaciones de los empleadores y reduciría los costos judiciales". Sin embargo, remarcó la necesidad de que el INTA “siga existiendo, dedicado a la investigación y desarrollo al servicio de los productores, incluyendo biotecnología, IA y robótica” y exigió una profunda reestructuración del SENASA, “eliminando la ineptitud y el clientelismo” y dotándolo de un plan de largo plazo con poder de intervención.La presencia de Victoria Villarruel fue una incógnita hasta último momento. “No se la va a perder”, habían dicho el viernes desde Casa Rosada. Sin embargo, cuando Javier Milei subió al palco, la vicepresidenta seguía sin aparecer. Ni siquiera se la vio entre la tribuna ocupada por ministros, funcionarios y referentes del sector que inauguraba la exposición.