Polémica afuera de La Rural: Espert reveló que no dejaron entrar a Villarruel por comportarse mal

#Ruptura | José Luis Espert afirmó que Victoria Villarruel fue hasta el predio de La Rural al acto de apertura pero que no se la dejó ingresar. pic.twitter.com/OIrwwR9Uvq — Política Argentina (@Pol_Arg) July 26, 2025

La vicepresidenta Victoria Villarruel no participó del acto inaugural de la Exposición Rural, y lejos de tratarse de una simple ausencia, su faltazo quedó envuelto en un escándalo político que volvió a exponer las tensiones dentro del oficialismo. Minutos antes del inicio del evento, era una incógnita si asistiría o no, pero fue el diputado José Luis Espert quien, en diálogo con TN, echó luz sobre lo ocurrido al decir que "está afuera porque no se comportó como correspondía”.El episodio terminó de confirmar que la relación entrey su vice atraviesa su peor momento. En las últimas semanas, los cruces y gestos de desprecio político se multiplicaron. La frase de Espert dejó en evidencia una ruptura de hecho que, hasta ahora, el Gobierno había dejado por debajo de la superficie. “Villarruel ya no forma parte del proyecto”, dijo anteriormente el vocero Manuel Adorni.El círculo que asistió al predio eludió el tema y apenas atinaron a decir que "no se perdería" el acto. Sin embargo, desde el entorno de Villarruel aseguran que se presentó con diez personas que se habrían negado a identificarse al ingreso, motivo por el cual se les negó el acceso. Para su equipo se trató de una "prohibición de facto". “Una vicepresidenta no puede ir sola a un evento oficial, debe haber coordinación protocolar, y eso no existió”, afirmaron, es decir, convocatoria formal por parte de Presidencia.Aprovechando la situación, figuras del espacio violeta fueron contundentes con la presidenta del Senado. Una de las que se manifestó en contra del alejamiento de Villarruel fue Leila Gianni, militante libertaria y funcionaria del Ejecutivo, quien escribió en redes: “A los traidores, ni agua”.Incluso, en redes sociales varios usuarios ironizaron con la vestimenta elegida por la periodista Cristina Pérez, esposa del ministro de Defensa, Luis Petri, quien llevaba puesto un sombrero y un abrigo similar al que usó Villarruel en la ceremonia, un año atrás. Algunos, coincideron al decir que se trata de un mensaje para la vice, e incluso, de una manera de camuflar su ausencia.Las diferencias, en efecto, vienen escalando hace meses. En una reunión a puertas cerradas conocida como Derecha Fest, el propio Javier Milei la trató de “bruta traidora”. En esa línea, hace apenas dos semanas, la vicepresidenta publicó un mensaje en redes sociales con una crítica directa al uso de fondos públicos para viajes oficiales al exterior. “Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”, apuntó.En ese mismo posteo, defendió el acompañamiento a sectores vulnerables y advirtió: “Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos”. Dichas declaraciones emergieron luego de que la mandataria suplente, en su rol como presidenta del Senado, permitiera que se desarrollara una sesión en la que se aprobaron proyectos de emergencia impulsados por la oposición. A partir de ese hecho, Milei la acusó de traición públicamente y optó por excluirla de cualquier decisión oficialista, a pesar de que conserva su cargo formalmente.