Milei usó una bizarra metáfora para halagar la labor de su hermana en el armado de listas: La pastelera les llenó de crema el

Desde el escenario de La Rural, Javier Milei no sólo anunció medidas económicas o embistió contra sus enemigos políticos, también se tomó un momento para felicitar públicamente a su hermana Karina Milei por el armado de listas en todo el país, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, tomó por sorpresa a quienes estaban a su lado, el conductor Marcelo Polino y el presidente de la SRA, Nicolás Pino, al emplear una metáfora desafortunada. “Como le dicen la pastelera, la pastelera les llenó de crema…”, soltó entre risas, sin completar la frase.En un contexto de internas cada vez más expuestas dentro del oficialismo, el mandatario valoró que su hermana logró “cerrar La Libertad Avanza en los 24 distritos de la Argentina”, algo que, según él, muchos no pudieron hacer en años de trabajo. “Hay gente que ha estado durante años tratando de hacer el partido en una provincia y no lo logró”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.En la provincia de Buenos Aires, el cierre de listas estuvo marcado por disputas internas, pases de factura y malestar dentro del oficialismo. La alianza entre LLA y sectores del PRO tensó la relación con varios intendentes amarillos que decidieron competir por fuera, sin reconocer el acuerdo. El enroque dejó heridos incluso dentro del núcleo libertario, donde el sector más radicalizado de “Las Fuerzas del Cielo”, identificado con el asesor Santiago Caputo, criticó duramente a Sebastián Pareja, quien quedó fuera de las nóminas.Las críticas no tardaron en generar una reacción del entorno presidencial. Tanto “El Jefe” como la conducción bonaerense de LLA salieron a marcar la cancha y recordaron que los cuestionamientos iban en contra de las decisiones del propio Presidente. Lejos de apaciguarse, la interna sigue siendo uno de los elementos de tensión más fuertes en la coalición oficialista, con una conducción cada vez más centralizada en Karina Milei.