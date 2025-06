Elecciones en Misiones: el oficialismo local se impuso con baja participación y un LLA que perdió caudal y quedó segundo

Al cierre de esta edición, con el 98% escrutado, el Frente Renovador de la Concordia (FRC) obtuvo el 28,6% de los votos y se impuso en las elecciones legislativas en Misiones, donde más de un millón de personas estuvieron habilitados para qué definir la composición de la Cámara de Diputados provincial, la integración de varios concejos deliberantes y el nombre del nuevo defensor del pueblo en Oberá.La Libertad Avanza se ubicaba en segundo lugar con el 21,8%. El partido de Javier y Karina Milei, que hizo su debut en el territorio con el 21,89% de los votos. Se esperaba que saliera en ese puesto, pero el resultado aparece como un retroceso respecto a la performance que tuvo el propio Milei en las presidenciales de 2023.El representante de Por la Vida y los Valores, el policía Ramón Amarilla quien se encuentra detenido desde septiembre pasado, se ubicó tercero con el 19,12% mientras que Héctor Bárbaro, del Partido Agrario y Social, obtuvo el 8,8%. El Partido Libertario obtuvo el 8,3% de los votos, el Frente Unidos por el Futuro el 5,7%, Confluencia Popular por la Tierra el 2,4%, Tierra, Techo y Trabajo el 1,7% y el Partido Obrero 1,4%.Mientras aún se estaban cargando los datos, el jefe del oficialismo misionero, Carlos Rovira, se adjudicó la victoria y calificó de "importantísimo" al triunfo del Frente Renovador Neo. "Hubo una oferta nunca vista, importante, al alcance de todos los misioneros, que mayoritariamente nos dieron un triunfo importantísimo", expresó."Los misioneros ya estamos acostumbrados a hacer oír nuestra voz, una voz tierna, mansa, pero determinante, que muchas veces no se escucha, pero resuena en todo el país. Por eso nuestro slogan principal en esta corta campaña legislativa, que ha dado luz a esta nueva renovación neo de jóvenes, vivimos en tiempos donde estamos sujetos a tensiones, por qué no a campañas de odio, de desentendimiento. Por eso, desde aquí, hacemos un llamamiento a todo el arco político de la provincia para ponernos todos juntos a trabajar en lo que nos importa, porque a los misioneros nos importa nuestra provincia", agregó Rovira."Hoy se consagró la renovación NEO y Blend, en nuestras filas tenemos jóvenes con pensamiento liberal, peronistas, radical, jóvenes con pensamiento independiente. Esto no van a encontrar en ningún otro lugar del país. En Misiones la renovación sigue levantando las banderas de antes, de ahora y del futuro, con más fuerza, con ideas y juventud", completó.Los comicios comenzaron este domingo a las 8 cerraron a las 18, con el sistema de la boleta sábana. Al igual que en las otras elecciones que se realizaron durante el año, se registró una baja participación cercana al 58%, según informó la Policía de la provincia. En Posadas, votó el 61,3%, mientras que Oberá exhibió un 61,5%. En Eldorado, 62%; Puerto Rico, 61,3%; Iguazú, 57,6%; Leandro N. Alem, 64%; Apóstoles, 53,3%; San Vicente, 53%.El ex gobernador de Misiones Maurice Closs advirtió sobre un eventual alto nivel de abstencionismo en las elecciones legislativas de esa provincia, al afirmar que vislumbraba una "apatía traducida en ausencias" y que eso significaba un "mensaje para todo el arco político".El gobernador Hugo Passalacqua votó minutos después de las 10:30 en la ciudad de Oberá y convocó a todos los misioneros a hacer lo mismo. "Conquistar la democracia fue una tarea muy difícil y hay que honrarla viniendo a votar. Hace frío, sí, pero no lo suficiente como para no venir", aseguró. Por su parte, el diputado y líder del Frente Renovador Neo, Carlos Rovira, votó alrededor de las 9:30 en Posadas.Esta mañana, después de que comenzaran los comicios, apoderados y fiscales del Partido Obrero denunciaron que las mesas de la localidad de Eldorado se abrieron sin las boletas de su espacio, algunas de las cuales aparecieron en Posadas, que corresponde a otra sección electoral. "El gobierno hizo fraude y no mandó las boletas electorales al municipio donde el PO tiene más presencia", aseguró la diputada nacional Vanina Biasi.Los misioneros eligieron 20 diputados provinciales titulares y 7 suplentes; concejales en los municipios de Posadas, Puerto Iguazú, Eldorado, Leandro N. Alem, Montecarlo, Puerto Rico, San Pedro, Aristóbulo del Valle, El Soberbio y San Vicente; y defensor del pueblo en la localidad de Oberá.En total, se presentaron 12 fuerzas políticas con listas de candidatos a diputados provinciales. Entre ellas, el Frente Renovador de la Concordia, que gobierna la provincia desde 2003, postula como primer candidato a Sebastián Macías, actual presidente de Vialidad Provincial, para mantener la mayoría en la Legislatura. La Libertad Avanza, en tanto, lleva como primer nombre al extenista Diego Hartfield para alcanzar sus primeras bancas a nivel provincial.Por su parte, el Partido Agrario y Social presenta a Héctor "Cacho" Bárbaro, histórico dirigente vinculado al movimiento agrario misionero.Otros espacios que competirán en la elección son Confluencia Popular por la Patria (Olga Mónica Gurina), Frente Unidos por el Futuro (Nicolás Santiago “Santi” Koch), Movimiento Positivo (Gabriel Conrado Nielsen), Partido del Obrero (Aníbal Rubén “Tato” Zeretzki), Partido Demócrata (Nelly Zart), Partido Libertario (Martín Alfredo Arjol), Por la Vida y los Valores (Ramón Óscar Amarilla), Partido de Integración y Militancia (Roberto Juan Cavalheiro), y Tierra, Techo y Trabajo (Martín Aníbal Sereno).