Carlos Rovira celebró el triunfo del Frente Renovador Neo en Misiones

Cuando aún el escrutinio de las elecciones legislativas de Misiones no alcanzaba el 50%, el jefe del oficialismo misionero, Carlos Rovira, se adjudicó la victoria y calificó de "importantísimo" al triunfo del Frente Renovador Neo y de su candidato Sebastián Macías. "Hubo una oferta nunca vista, importante, al alcance de todos los misioneros, que mayoritariamente nos dieron un triunfo importantísimo", expresó.Con el 55% escrutado, el Frente Renovador de la Concordia (FRC) obtenía el 30,3% de los votos, mientras que La Libertad Avanza sumaba el 20,8%. El representante de Por la Vida y los Valores, el policía Ramón Amarilla quien se encuentra detenido desde septiembre pasado, se ubicaba tercero con el 14,2% mientras que Héctor Bárbaro, del Partido Agrario y Social, obtenía el 13,4%.El Partido Libertario obtenía el 7,1% de los votos, el Frente Unidos por el Futuro el 4,9%, Tierra, Techo y Trabajo el 3,1%, y las cinco listas restantes sumadas daban un total de 3,5%. "Los misioneros ya estamos acostumbrados a hacer oír nuestra voz, una voz tierna, mansa, pero determinante, que muchas veces no se escucha pero resuena en todo el país", manifestó Rovira a la prensa.Y continuó: "Por eso nuestro slogan principal en esta corta campaña legislativa, que ha dado luz a esta nueva renovación neo de jóvenes, vivimos en tiempos donde estamos sujetos a tensiones, por qué no a campañas de odio, de desentendimiento. Por eso, desde aquí, hacemos un llamamiento a todo el arco político de la provincia para ponernos todos juntos a trabajar en lo que nos importa, porque a los misioneros nos importa nuestra provincia"."Hoy se consagró la renovación NEO y Blend, en nuestras filas tenemos jóvenes con pensamiento liberal, peronistas, radical, jóvenes con pensamiento independiente. Esto no van a encontrar en ningún otro lugar del país. En Misiones la renovación sigue levantando las banderas de antes, de ahora y del futuro, con más fuerza, con ideas y juventud", completó.