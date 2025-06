Tras la visita de Milei en España, el diputado que pidió su detención cargó que: "es un trilero, un timador"

El diputado español Víctor Egío, perteneciente al partido de izquierda Podemos, pidió esta semana, en el marco de la gira europea del presidente Javier Milei, que incluye un paso por Madrid, que el mandatario "sea detenido" debido ante la gravedad del escándalo cripto $LIBRA. "Es un trilero, un timador", definió, y cuestionó que el libertario no visita su país con una agenda pública sino que asiste a eventos privados, en este caso patrocinado por una firma de criptomonedas.Javier Milei asistió a la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos junto al canciller, Gerardo Werthein, el diputado del PRO, Fernando Iglesias, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.En diálogo con C5N, el legislador expresó el domingo: "Creo que debería impedirse que un presidente que está investigado por un fraude relacionado con criptomonedas tenga que ir a España a participar de un evento financiado por otra firma de criptomonedas en la que podría ser reincidente"."Goza de inmunidad diplomática por ser jefe de Estado. Si fuera una persona normal y corriente, nada más bajar del avión en Barajas lo habrían detenido e interrogado porque hay muchos ciudadanos españoles afectados. Este caso huele mal. Yo no creo que la detención de Juan Grabois sea una casualidad, porque él es abogado querellante en el caso de las criptomonedas, ya vimos cómo le detuvieron y desde aquí le envío toda mi solidaridad", añadió.En cuanto a la situación en España, detalló que "la fiscalía lo está investigando, están viendo cuántos españoles hay afectados". "La última noticia que tengo es que hace unos días la jueza que lo investiga en Argentina solicitó información a las compañías telefónicas sobre este mensaje de Milei, de su hermana, de su entorno, para ver qué grado de participación hay. Si fuera un crimen normal, aquí lo habrían interrogado, claro", planteó."Definiría a Milei como un trilero. En España, el trail es un juego con el que timan a los turistas. Ponen tres cubiletes y hay una bola en medio, entonces va moviendo, cambiando la bola de cubilete. Y bueno, los turistas apuestan dónde está la bola, pero en realidad no hay ninguna bola, la bola la hacen desaparecer", describió Egío.Además, señaló que las ideas libertarias "son muy antiguas, estas ideas de la Escuela de Austria que con las que predican del neoliberalismo extremo son ideas que vienen de los años 30, 40, que además fue fueron los mismos pensadores que siguió Pinochet en Chile, es decir, que esto no tiene nada nada de nuevo, y todos los regímenes autoritarios han han caído en el mismo discurso económico porque ellos no quieren derecho para la gente"."Lo que llama la atención es que este tipo de de personajes como mi ley siempre mezclan lo público y lo privado. Por ejemplo, él viene aquí en viaje, no sabemos si oficial o privado, pero va a participar en un evento privado, el Madrid Fórum con el patrocinio de una firma de criptomonedas, supongo que vendrá en vuelo oficial, lo pagarán todos los argentinos, pero aquí no tiene en principio agenda pública. Viene a este congreso que es un evento, como digo, puramente privado", remarcó Egío."Se reúne también con el líder de Vox, con la ultraderecha, que tampoco es representante del gobierno español. Aquí se está mezclando continuamente lo público y lo privado. Me recuerda a Trump y sus relaciones con Elon Musk, ¿no? Cuando se pusieron a vender coches Tesla en la puerta del del Capitolio", señaló."No me parece procedente que que esta ultraderecha esté mezclando siempre sus negocios privados con el interés público, porque él cuando viene a un congreso patrocinado, como digo, por una criptomoneda, no trae solo su imagen, no es solo la cara de Milei, representa a la República Argentina", concluyó.