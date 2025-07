$Libragate: ampliaron la denuncia en EEUU y relacionan a Karina Milei con Hayden Davis por primera vez

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aparece relacionada por primera vez con Hayden Davis en la causa $LIBRA que se investiga en los Estados Unidos. En la ampliación de la denuncia presentada este miércoles por los damnificados, si bien la hermana del jefe de Estado no se encuentra denunciada ni demandada, es mencionada en la “class action” (acción de clase) donde refiere a que la funcionaria autorizó el primer ingreso del empresario cripto a Casa Rosada.Por su parte, los abogados de la acción de clase pidieron en un escrito que Hayden Davis y otros acusados del escándalo sean enviados a “juicio oral y público por jurados, acusados de crimen organizado, estafa e enriquecimiento injusto”. Para los letrados, "el rol que tuvieron Karina y Javier Milei es importante. No están acusado directamente, pero si es importante. Lo cual abre la puerta a por ahí demandas futuras contra el Estado argentino", informó la periodista de C5N especialista en judiciales, Vanesa Petrillo.En el escrito de 110 páginas piden que Hayden Davis sea sometido a un juicio oral y público por jurados. Además, pese a que al Presidente no lo incluyeron entre los demandados, apellido aparece mencionado en más de 50 oportunidades. “El interés de los inversores, el volumen de operaciones y el precio aumentaron en respuesta al anuncio (por el posteo en la red social X del presidente Milei”, detalla el escrito de los letrados de la acción de clase firmada por los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin quienes plantean la figura de una asociación ilícita empresarial, basándose en la Ley Rico de Estados Unidos.Para los demandantes, hay "una empresa coordinada de personas con acceso privilegiado a activos digitales que diseñó y operó una infraestructura depredadora para defraudar a inversores en mercados de finanzas descentralizadas utilizando la blockchain de Solana". Dicha organización incluye a Hayden y Gideon Davis, junto a su empresa Kelsier Ventures; a Charles Thomas Davis, Meteora y a Benjamin Chow.