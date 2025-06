Mariano Recalde: Creen que nos debilitan, pero nos hacen más fuertes

El senador nacional y dirigente de La Cámpora, Héctor Recalde, reclamó estar “con la gente que sufre, con los que están padeciendo las políticas de ajuste de Milei”. “Vamos a hacer lo que dijo Cristina: estar con la gente que sufre, con los que están padeciendo las políticas de ajuste de Milei. El pueblo también tendrá sus iniciativas, porque hay mucho enojo por el ajuste y el maltrato del Gobierno”, subrayó ante una multitud de militantes.

El referente insistió en la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner y evocó su trayectoria: “Cristina es inocente. Sé cómo vive y dónde vive. Cuando me convocó a ser parte del gobierno en el 2009 lo hizo diciéndome que me conocía por haber denunciado un intento de coima a mi viejo que era diputado en ese momento. Me consta su entereza y honestidad”.En tono de denuncia, comparó a los jueces que dictaron la proscripción con “sicarios del poder económico” que buscan frenar el avance del proyecto peronista: “Estos tres jueces son los sicarios del poder económico que se dio cuenta que tendrían que haberla metido presa en el 2017 para que no hiciera lo que hizo; presentarse a elecciones y, aun perdiendo, poner la piedra basal de la reconstrucción del peronismo que ganó en el 2019 y sacar al macrismo del gobierno. Evidentemente creen que de esta manera no va a pasar otra vez, pero les vamos a demostrar que se equivocaron”.