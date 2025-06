Cristina Kirchner volvió a cargar contra la Justicia: En la Argentina hay que explicar lo obvio

Solamente con este Partido Judicial... en la Argentina hay que explicar lo obvio. https://t.co/xQ5vKioWPw — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 21, 2025

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cargar contra lo que ella denomina el “Partido Judicial” argentino.En la red social X, manifestó : “Solamente con este Partido Judicial... en la Argentina hay que explicar lo obvio”.De esta manera, la exmandataria insinúa que la motivación detrás de sus problemas legales es de naturaleza política.El viernes, la exmandataria había hecho una nueva presentación luego de que la Justicia le marcara que solo pueden ingresar a su domicilio su núcleo familiar, abogados y médicos.Para respaldar su postura, Cristina Kirchner compartió un posteo de Leopoldo Moreau. “Por momentos parece que el Partido Judicial quiere instalar una Dictadura de los Jueces. Ahora se les ocurrió imponer restricciones a Cristina Kirchner con el objeto de aislarla. No hay ningún detenido con domiciliaria, y menos aún con pulsera electrónica, al que haya que visitar en su domicilio con previa autorización judicial. Ella puede recibir a quien quiera y en el momento que quiera porque sus derechos civiles y políticos no están cercenados, salvo en los aspectos específicos de la sentencia, a los que los jueces no pueden agregar arbitrariamente otro tipo de penas”, sostuvo el dirigente de origen radical.“Pero no sólo se trata de los derechos de Cristina, sino también de quienes pretenden reunirse con ella, como es el caso, por ejemplo, de los legisladores nacionales.El artículo 38 de la Constitución Nacional sostiene que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia y los bloques parlamentarios son uno de los instrumentos más importantes del accionar de las organizaciones políticas. Además, los legisladores gozamos, por disposición constitucional, de fueros e inmunidades parlamentarias que no pueden ser limitadas, restringidas ni reglamentadas por resoluciones judiciales”, explicó Moreau.