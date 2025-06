Milei respaldó los ataques a Irán y su entorno celebró la ofensiva contra el terrorismo

Garantizar la paz en el mundo es luchar, siempre y en todo lugar, contra el terrorismo y sus armas nucleares.



El presidenteapoyó de manera explícita los ataques de Estados Unidos e Israel contra centrales nucleares iraníes, tanto en declaraciones públicas como a través de posteos compartidos por miembros de su entorno político más cercano. En redes sociales, distintas voces del oficialismo salieron a respaldar los bombardeos con mensajes celebratorios, en una línea que refuerza el alineamiento ideológico y geopolítico del Gobierno argentino con la administración de Tel Aviv y Washington.Uno de los primeros en pronunciarse fue el ministro de Defensa, Luis Petri, quien cargó duramente contra el régimen de Teherán y agradeció al presidente: “Garantizar la paz en el mundo es luchar, siempre y en todo lugar, contra el terrorismo y sus armas nucleares. ¡Gracias presidente Javier Milei! ¡Estamos en el lado correcto de la historia! ¡Del lado de la Justicia!”.En la misma línea se expresó Javier Lanari, mano derecha del vocero presidencial Manuel Adorni, quien publicó: "El mundo es un lugar más seguro hoy”. El funcionario acompañó a Petri al decir, “Argentina, del lado correcto de la historia”.También se sumó a la ofensiva discursiva Ricardo Sánchez, funcionario del gobierno libertario, quien escribió: “Hoy es un día para agradecer a Israel, a Estados Unidos y a Milei. El mundo se despertó más libre y más justo. Así se combate el terrorismo”. Desde su cuenta personal, el streamer Gordo Dan celebrí: “Aplausos para Israel y Estados Unidos. Hoy el mundo amaneció mejor”.El Presidente además, reposteó una foto del tuitero Tommy Shelby en la que el primero y Trump estrechan las manos. Otra vez aparece la afirmación: "Argentina del lado correcto de la historia".El respaldo presidencial no fue solo simbólico. En una entrevista con LaNación+ ante Esteban Trebucq, Milei volvió a calificar a Irán como “un enemigo de Argentina” por los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, y elogió el accionar del gobierno israelí: “Israel responde con ataques quirúrgicos contra altos mandos, contra objetivos militares. Si no tuviera la Cúpula de Hierro, hoy tendría más de un millón de muertos”.Los riesgos de la postura de Milei que se mostró abiertamente a favor de Israel elevaron las alarmas en Argentina en torno a posibles represalias por parte de Irán. Ante ese marco, el Gobierno incrementó la seguridad en las inmediaciones de objetivos israelíes y estadounidenses en Buenos Aires, como la AMIA y la embajada de Estados Unidos.El alineamiento del libertario con Israel y Estados Unidos no solo se expresa en declaraciones oficiales, sino que incluso fue incorporado por funcionarios del Estado israelí. Este lunes, tras confirmarse el ataque a la prisión iraní de Evin en Teherán, el ministro de Exteriores sionista, Gideon Saar, publicó un mensaje en X que incluyó el ya emblemático grito del presidente argentino: “¡Viva la libertad, carajo!”, y arrobó la cuenta oficial de Milei como reconocimiento directo de la frase que se convirtió en una consigna de su gestión.