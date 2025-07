Lula da Silva llega a la Argentina: encuentro con Cristina y primera visita al país bajo el Gobierno de Milei

El presidente de Braisl, Lula da Silva, aterrizará en Buenos Aires este miércoles por la noche para participar de la LXVI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común y la Cumbre de Presidentes del Mercosur y Estados Asociados. Será su primer paso por la Argentina desde queasumió la Presidencia para acudir a la reunión que encabezará este último y que se extenderá a lo largo de dos jornadas.El mandatario brasileño llegará con un itinerario ajustado. En tanto, su principal compromiso será recibir de manos de Milei la presidencia pro tempore del Mercosur, en el marco del encuentro regional que se desarrollará en el Palacio San Martín de Buenos Aires. Por el momento, no hay previsto un encuentro bilateral entre ambos presidentes, cuyas tensiones políticas son conocidas.La visita de Lula toma un matiz político adicional por la posibilidad de que, durante su estadía, se acerque a la residencia de, quien cumple prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución. Desde el Partido de los Trabajadores de Brasil mencionaron la intención del encuentro, aunque, según fuentes cercanas a la Justicia argentina, esta no habría recibido aún ningún pedido formal para autorizar visitas.En paralelo, Milei será el anfitrión de una cumbre que reunirá a los presidentes de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y posiblemente Chile, además de representantes de los Estados asociados y organismos internacionales. El evento se desarrollará entre el 2 y el 3 de julio, con el foco en la integración regional y la negociación de acuerdos comerciales con otros bloques.La presencia de Lula en la cumbre tiene lugar en un contexto de marcada distancia con Milei, quien en varias ocasiones lo calificó de "corrupto" y "comunista". Estas tensiones marcaron la relación de la Argentina con el Mercosur durante el primer tramo del gobierno libertario, en el que el bloque no fue una plataforma prioritaria para la Casa Rosada.Desde la presidencia pro tempore del Mercosur, Milei impulsó iniciativas orientadas a flexibilizar las regulaciones del bloque con el objetivo de facilitar acuerdos de libre comercio, como el que busca con Estados Unidos. Se prevé que esos temas vuelvan a la mesa durante la cumbre.Más allá de las diferencias, la reunión de mandatarios será clave para delinear los próximos pasos del bloque en un escenario regional complejo. En el centro de la agenda estarán el fortalecimiento del Mercosur, la reducción de asimetrías internas y el avance en nuevas alianzas comerciales.