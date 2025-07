Milei amenazó con desentenderse del Mercosur en caso de que el bloque no respalde su programa de librecomercio

En su discurso inaugural en la Cumbre del Mercosur que se celebró en Buenos Aires, el presidenteadvirtió que Argentina no acatará las reglas del bloque regional en caso de que este no apoye su programa económico, e insistió ante los mandatarios de la región sobre la urgencia de un cambio profundo en la estructura del bloque que siga el "camino de la libertad". “Está en nuestros socios del Mercosur decidir si van a acompañar el camino que hemos elegido”, intimidó."Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos", expresó Milei ante los líderes reunidos en el Palacio San Martín, subrayando que su Gobierno está decidido a avanzar con reformas liberales, ya sea con el apoyo de los socios o sin él. De hecho, en tono amenazante sostuvo que si las modificaciones necesarias no se concretan, Argentina tendrá que “insistir en flexibilizar las condiciones de sociedad que nos unen”.Asimismo, el Presidente arremetió contra la, llamada por él, "cortina de hierro" dentro del bloque, asegurando que las barreras comerciales implementadas para proteger a los países miembros los habrían apartado del mercado global. "La barrera que levantamos para protegernos comercialmente terminó excluyéndonos", dijo, e instó a adoptar un esquema fiel a la postura liberal que implique mayor apertura.Desde que llegó a la Casa Rosada, Milei considera al Mercosur más como una restricción que como una herramienta de integración efectiva para el país. Durante la Cumbre, recordó que al volver la presidencia pro témpore del Mercosur a Argentina, espera que se hayan concretado las reformas liberales que busca imponer.A lo largo de la jornada, Milei también le entregó la presidencia pro témpore del Mercosur al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien ocupó la palabra después de su discurso. Lula, quien defendió el bloque y su importancia, mostró una postura más cautelosa ante la presión del mandatario argentino.."A lo largo de más de tres décadas, hemos construido una base sólida, capaz de resistir las inclemencias del tiempo", celebró Da Silva. Frente a las críticas del libertario sobre el Arancel Externo Común, Lula reafirmó que este "nos protege de las guerras comerciales internacionales", subrayando la importancia de mantener la autonomía del bloque ante los desafíos globales.Además, alentó a fortalecer el vínculo con países como Japón, China, Corea del Sur, India, Vietnam e Indonesia, con objeto de "beneficiarse" del lazo con "cadenas globales de valor".