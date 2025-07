"Los artistas no nos callamos": con el Festival ENTRÁ, el teatro argentino se organiza contra la motosierra de Milei

Título de la obra: LAS MENTIRAS DE BLUTRACH

Elenco: Rédito personal y político

Guión: FALSO SB

Dirección: NO CORTA TICKET

Producción: LA MENTIRA PRODUCCIONES



Un clásico que no pierde vigencia. Desinformar, mentir y asustar.



Una obra destinada al fracaso. (como es costumbre)… pic.twitter.com/L8pQ07vbDN — Leonardo Cifelli (@leocifelli) July 1, 2025

El Instituto Nacional del Teatro (INT), creado por ley hace casi tres décadas para promover y sostener la actividad teatral independiente en todo el territorio, atraviesa hoy un momento de extrema fragilidad institucional. A partir de la publicación del decreto 345/2025 en el Boletín Oficial, se anunció una reestructuración que implicaría su conversión en una unidad dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, perdiendo así su autonomía de funcionamiento y el carácter federal que lo convierte en el organismo de fomento al teatro independienteLa iniciativa se enmarca en la política cultural impulsada por el secretario Leonardo Cifelli y se consumó cuando a fin de mayo el Gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el decreto 345/2025, así el INT pasaría a ser una unidad organizativa de la misma Secretaría, disolviendo de este modo a su Consejo de dirección, cuyos miembros regionales y provinciales son elegidos por concurso. En su lugar se designarían cinco delegados ad honorem, uno por región, bajo supervisión directa de la Secretaría. De esta forma, la medida provocó la inmediata reacción en las comunidades teatrales del país.En rechazo a este decreto, organizaciones como la Asociación Argentina de Actores, ATE Cultura y ARTEI —que agrupa a las salas alternativas— impulsaron hace un mes un abrazo simbólico a la sede del INT, que reunió a cientos de personas. La actividad, que se cargó de performances, teatro y compromiso, terminó con un operativo policial en plena Avenida Santa Fe, pese a que –según el propio protocolo de Seguridad de Patricia Bullrich- no había justificación visible para utilizar la represión. “El decreto es un intento de desmantelar una institución que construyó durante décadas una red federal de creación, producción, formación y circulación teatral en todo el país. El INT es un derecho conquistado que hoy está en riesgo”, afirmaron los organizadores en conferencia de prensa ese día.Política Argentina dialogó con el actor, Federico Pereyra, parte de la Comisión Organizadora del Festival Entrá, (por las siglas correspondientes a Encuentro Nacional del Teatro en Resistencia Activa), quien puso el valor la capacidad de respuesta la comunidad artística y resaltó que –pese a que no era el resultado esperado del Gobierno- esto convocó a la comunidad teatral de una manera contundente y puso de manifiesto una capacidad de respuesta inesperada.“Desde el 1 de junio nos venimos encontrando todos los domingos y en la segunda reunión hubo unanimidad en que la primera acción que encaráramos tenía que ser urgente. Que después podíamos tirar muchas ideas, opiniones o cosas creativas, pero urgía hacer algo pronto. De ahí fue que surge este festival que contó con el apoyo y acompañamiento de todos los sectores de la comunidad artística y teatral y esto demuestra que la respuesta es colectiva”, indicó a este medio. Mientras que sumó: “La respuesta inmediata de la comunidad teatral pone de manifestó la capacidad de organización y unión que tenemos, que es mucho más grande y más fuerte de lo que nosotros creíamos, y mucho más ahora, con el resultado del Festival. Y sobre todo nos motiva a que no quede solo acá. A que el Festival Entrá no sea un mojón más, sino que sea uno de muchos que vengan y que de esta Asamblea que se organizó todos los domingos salgan muchísimas acciones más. Nos dimos cuenta con esto que hay mucha capacidad de hacer”.Días atrás, la reacción del sector artístico ya había comenzado a hacer ruido cuando la reciente entrega de los premios Martín Fierro de Teatro también funcionó como caja de resonancia del conflicto, cuando varios de los artistas presentes, al recibir su galardón, visibilizaron su problemática y destacaron la performance de “black carpet” que impulsaron militantes afuera de la gala. La actriz Pilar Gamboa, fue una de las más viralizadas de la noche, luego de que -al recibir su galardón- expresó: “Afuera, antes de la ceremonia, se hizo una performance de artistas jóvenes que se juntaron para decir que sin teatro no hay premiación y que defendamos al INT. Gracias al Instituto pudimos llevar nuestras obras a decenas de ciudades del país. Por eso, hay que defenderlo. No van a poder con el teatro mientras no se nos apague el entusiasmo. Militemos el entusiasmo de juntarnos y seguir pensando todo esto que hacemos”.Este miércoles, mientras la Cámara de Diputados debía tratar el tema en el marco de una jornada parlamentaria extensa y fragmentada, en la calle actores, trabajadores y gestores de la cultura expresaban su preocupación y rechazo. Aunque el debate formal, entre los gritos categóricos de los diputados del oficialismo, y la interna libertaria a cielo abierto – que ya se destaca como una estrategia clave para la fuerza oficial, en la cámara baja- fue postergado por falta de quórum, la inquietud y el activismo siguen creciendo.Así, mientras artistas y espacios culturales expresaban su preocupación de forma colectiva y pública, la única respuesta institucional vino a través de las redes sociales, cuando Sebastián Blutrach, presidente de AADET y dueño del teatro El Picadero, escribió un posteo en el que analizó la relevancia del INT y su impacto en términos de inversión y retorno cultural. “El presupuesto del Instituto es ínfimo, y el retorno que da a la sociedad en términos culturales y económicos supera ampliamente lo que recibe. Cuidemos los organismos. Cuidemos al INT”, escribió.El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, replicó ese mismo posteo desde su cuenta personal, agregando sobre la imagen un sello rojo que decía “fake news”. Lejos de abrir un diálogo institucional, sumó además comentarios irónicos y descalificatorios hacia Blutrach. Fiel a la línea de gestión libertaria, las redes sociales y el aparato estatal (y para estatal), al servicio de amedrentar y perseguir a cualquiera que quiera exponer un reclamo o cuestionamiento. En este caso, el ministro, como argumento, agregó: “El INT no cierra ni pierde sus asignaciones específicas. Lo que conseguimos con estos decretos es quitar burocracia y eliminar acomodos del camino para que la plata llegue efectivamente al teatro”, sin dar mayores especificidades. Esta fue la única expresión oficial al respecto.Desde ARTEI respondieron a esta última provocación con un comunicado: “Siendo funcionario público, si tiene conocimiento de ‘acomodos’ debe denunciarlo en la Justicia. De lo contrario, quien incurre en un delito es él mismo”. La asamblea de salas alternativas resolvió declarar persona non grata al secretario de Cultura.Es así, como en paralelo al debate institucional, el teatro argentino respondió desde su propio lenguaje: la escena. El Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa, o también conocido como Festival ENTRÁ, que comienza este jueves 3 de julio, logró en tiempo record convocar a más de 350 espectáculos de teatro, danza, música, circo y performance, con funciones a la gorra, sin fines de lucro y con carácter federal y participativo.Pereyra, quien además participa del mismo como actor en Nos arrancaría de este lugar para siempre (Timbre 4), y como productor en El estado de la materia (Timbre 4) como productor, señaló que “la arremetida contra el INT, tiene un poco que ver con todas las arremetidas que vienen sucediendo desde que asumió Milei, pasa que en este último tiempo se volvió más evidente”. “Los artistas no nos callamos y nunca hemos dejado de hacer las cosas que teníamos ganas de hacer y de denunciar a través de nuestro arte lo que tengamos ganas de denunciar, y eso para los gobiernos autoritarios y de derecha, como este, es inadmisible”, sostuvo.Y agregó que “esta arremetida es una forma solapada de ir en contra de lo que no quieren escuchar y no quieren ver, y que tampoco quieren que la gente vea, escuche o asista a estas opiniones… El arte siempre ha sido una forma muy particular de criticar la realidad, y es una manera bastante temeraria. Porque defenestran nuestra actividad, porque le quitan valor a nuestro trabajo y porque no soportan que nos dignifique. Cuando toda la comunidad de nuestro país consume cultura, consume nuestros trabajos, permanentemente, cuando leen un libro, ven una película, se sientan en el auto y escuchan radio, o cuando ponen un disco, o van al teatro. Quien diga que no consume cultura es mentira, se consumen permanentemente en todo el mundo, y por eso las consecuencias que puede tener esto son verdaderamente muy graves porque toda la comunidad de nuestro país”.En esta línea, el actor que dialogó con Política Argentina marcó la importancia de políticas públicas que acompañen y fomenten al teatro, concebido como práctica social y cultural, facilita la expresión de la identidad y la memoria histórica, permitiendo la reflexión crítica sobre la realidad y promoviendo el diálogo intercultural. “El teatro forma una parte muy importante de la cultura porque es una herramienta de transformación muy importante de un pueblo todo y por eso el Festival fue Nacional y Federal desde el momento cero, con elencos en Jujuy, en Salta, en Misiones, en la Ciudad de Buenos Aires o en Tierra del Fuego. Y la importancia de esto está a la vista cuando se observa que no hace falta que se trate de una creación colectiva nueva: no es lo mismo interpretar un Shakespeare en cualquiera de estos lugares, los contextos, las culturas, las costumbres, las representaciones, las historias personales, entonces las maneras de poner en el escenario el ser argentina van a ser siempre distintas en cada lugar”.“Esta es la importancia del teatro en nuestro país, la representatividad, la expresión de una cultura, de nuestra idiosincrasia y de nuestra identidad, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Hay que convencernos de que el teatro es importante, hay que asistir al teatro, apoyar al teatro, y por eso es que nace el espíritu de este festival, para no dejar a nadie afuera que quiera asistir a un evento teatral”, enfatizó. Y volvió sobre el Instituto Nacional del Teatro no solo como organismo de fomento sino como herramienta de accesibilidad: “De no haber existido el INT, el teatro no habría llegado a todos los rincones de nuestro país, no sólo con creación de obras, sino con creación de salas, y espacios de formación para artistas que en cualquier pueblo han podido dedicarse al arte, para dar acceso a las personas que están en esos lugares”.Así, la acción que convocó más de 300 propuestas, contiene una programación que incluye espectáculos de las 24 provincias argentinas y se despliega en múltiples salas del país. En la Ciudad de Buenos Aires participan espacios como Moscú Teatro, Timbre 4, El Método Kairós, Planta Inclán, El Excéntrico de la 18, Dumont 4040, Roseti y Zelaya, entre otros. La convocatoria crece cada día, con una consigna clara: defender el acceso al arte y la producción cultural como un derecho.El INT fue clave para el desarrollo de una red teatral nacional que permitió que cientos de salas se crearan y sostuvieran en cada rincón del país. El nuevo esquema propuesto no contempla una estructura que garantice la continuidad de esas políticas, ni un marco presupuestario claro que asegure el sostenimiento de proyectos en regiones donde el mercado por sí solo no alcanza.En provincias como Misiones, Tierra del Fuego, Jujuy o La Pampa, el INT representa no solo un apoyo financiero, sino también una forma de visibilizar, profesionalizar y territorializar la cultura. Reducir su alcance o condicionar su funcionamiento a estructuras centralizadas podría implicar la pérdida de una red federal tejida con años de trabajo, diversidad y compromiso artístico. Se trataría de poner en riesgo una poderosa herramienta de comunicación que refleja y construye la identidad de un país. El teatro, como espacio de representación y comunicación, desempeña un papel crucial en la construcción y comprensión de la identidad de un país. A través de sus diversas manifestaciones, el teatro refleja, interpreta, construye y transforma la identidad, tanto a nivel individual como colectivo, a la vez que funciona como un motor de cambio social y diálogo.