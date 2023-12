Marcha hoy en CABA: ollas populares, asambleas y protestas contra el DNU mientras Bullrich afila el protocolo

Diversos movimientos sociales y algunas organizaciones sindicales, con el respaldo de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), encaran este viernes una protesta en el Obelisco, que incluye asambleas para definir un plan de lucha y ollas populares en rechazo al mega decreto del presidente Javier Milei.La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su parte, informó que "desde las 4 de la mañana" está activado el protocolo de orden público, para mantener las calles sin cortes.Desde la CTA de las y los Trabajadores, la CTA Autónoma y la UTEP brindaron una conferencia de prensa esta mañana para anunciar "las medidas a tomar en los próximos días frente al DNU anunciado por el Gobierno nacional", en la sede sindical de la calle Bartolomé Mitre 744 del centro porteño.En tanto, desde las 11 concetran en el Obelisco, donde, además, realizan ollas populares y asambleas para evaluar el plan de lucha."Hoy los estatales nos movilizamos y no vamos a aceptar la aplicación del protocolo de Bullrich. Hacemos responsables al gobierno nacional de (Javier) Milei y al Gobierno de la ciudad de (Jorge) Macri si hay represión o por cualquier otro hecho que hubiera que lamentar. Luchar no es delito!", sostuvo el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar al ratificar la movilización, pese a las limitaciones impuestas por la cartera liderada por Bullrich.Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se moviliza desde las 13 a la sede de la Jefatura de Gabinete, ubicada en la intersección de las avenidas Belgrano y Diagonal Julio A. Roca."Luego del mega decreto del presidente Javier Milei, que incluye la privatización de las empresas estatales, la desregulación del mercado y la reforma laboral, el Consejo Directivo Nacional de ATE encabezado por Rodolfo Aguiar, resolvió un plan de lucha y movilizar hacia la Jefatura de Gabinete de Ministros", informó ATE nacional.Para la jornada nacional de protestas de hoy, son convocantes en el Obelisco, la dirigencia de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma; el Movimiento Argentina Rebelde (MAR), la organización Libres del Sur y el Frente Barrial de CTA-T.También la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), las organizaciones del Frente Milagro Sala, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTD Aníbal Verón; el Frente Popular Darío Santillán (FPDS); MRP, FOB, el MTR por la Democracia Directa; la Corriente Lealtad y el Frente Barrial 19 de diciembre, entre otras.La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que activaron el protocolo anti-piquetes a las 4 para evitar cortes en la Panamericana, en el Puente Pueyrredón, en el Congreso y en Casa Rosada, pese a que no había protestas anunciadas ni estipuladas en ese horario ni con cortes en esas ubicaciones.Aclaró además que en la Ciudad de Buenos Aires es la Policía local la encargada de evitar los cortes de calle. “Ahora vamos a trabajar en el Comando Conjunto, estaremos todos juntos allí y consideramos que esta decisión de que haya orden y libertad se debe respetar siempre”, dijo.La conformación del Comando Unificado Urbano fue oficializada este viernes en el Boletín Oficial (resolución 947/2023) con el objetivo de “ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano para el ejido de los territorios federales”. Está integrado por representantes de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad. Bullrich dijo esta mañana que la Policía Bonaerense también tiene las puertas abiertas para integrarse.