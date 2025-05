Científicos y universidades marchan en todo el país contra el ajuste de Milei sobre ambos sectores

Científicos de todo el país y representantes de las universidades nacionales realizan, por separado, una jornada de protesta contra el ajuste del gobierno de Javier Milei sobre ambos sectores académicos y productivos en la que, consecuentemente, reclaman mejoras de financiamiento

Con consignas vinculadas al éxito de la serie El Eternauta, inspirada en la obra de Héctor Oesterheld, como "Ciencia, universidad y pueblo. Nadie se salva solo" y "La ciencia y la universidad bajo amenaza de algo tóxico", entre otras, la comunidad científica realiza a las 13 habrá una protesta nacional en la que centralmente denuncian un "cientificidio".Convocan desde muchos puntos del país, entre los cuales se destacan Rosario, Río Negro, Tucumán, Ushuaia y Chubut, entre otros, y habrá un acto en el Polo Científico Tecnológico, en CABA.“Ciencia, universidad y pueblo. Nadie se salva solo”, dice el llamado a movilizarse en contra de los recortes en el sector, que incluyen no sólo más del 40% de pérdida del poder adquisitivo sino ajuste en becas y financiamiento para investigación.Precisan desde el sector que "se les niega financiamiento a los grupos de investigación y se bloquea la entrada al Conicet de dos camadas de 800 investigadores seleccionados por rigurosos concursos", entre otras problemáticas, a la que añaden que "el poder adquisitivo de salarios y becas se redujo en un 40% y se encuentra en niveles solo comparables a los de 2001", tras la crisis que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa.También exponen que el gobierno de Milei ni siquiera se interesa en ejecutar créditos internacionales ya otorgados para financiamiento, con lo cual "se obliga a jóvenes investigadores a abandonar el país" y "los institutos deben recurrir al dinero personal de investigadores para mantenter servicios esenciales de luz, limpieza y seguridad".Por su parte pero de forma coordina a la misma hora, representantes de universidades nacionales marchan al Congreso para presentar un nuevo proyecto de ley de financiamiento. Precisan, entre otras cosas, que casi el 80% de los trabajadores del sistema universitario nacional perciben un salario por debajo de la línea de pobreza.El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anunció la semana pasada que este miércoles se presentaría en el Congreso de la Nación un proyecto de ley sobre readecuación del presupuesto del sector, congelado desde 2023 y reconducido el año pasado con un incremento mínimo que hoy vuelve a dejar a las casas de altos estudios al límite, y a sus trabajadores en lucha."Casi el 80% de los trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario nacional perciben un salario por debajo de la línea de pobreza. Un docente inicial hoy cobra algo más de 150 mil pesos. Un titular simple con 20 años de antigüedad, alguien que está al frente de cátedras, con formación postdoctoral, hoy está cobrando entre 300 y 350 mil pesos. Es inadmisible para alguien que tiene la responsabilidad de formar a las futuras generaciones del país", expuso el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.La cuestión de los gastos de funcionamiento va por otro carril: "Ahí el desfasaje es de alrededor del 100% entre lo que incrementó la inflación de noviembre del 2023 a la fecha con los aumentos que tuvimos",. El déficit, además, atañe al sistema científico. Bartolacci reveló que ya hay en el ámbito local proyectos de investigación detenidos por falta de fondos. "Se agota la posibilidad de retener investigadores de excelencia en los que el Estado invirtió muchos recursos para su formación", alertó.Bartolacci participó de la confección de esta propuesta que este miércoles dejarán en la Mesa de Entradas del Congreso, junto con todos los rectores universitarios del país. "Buscamos que de una vez por todas se dé una respuesta estructural a estos problemas. No estamos presentando una ley como la del año pasado que resolvía coyunturalmente el déficit que teníamos en el presupuesto 2024. Ahora estamos presentando una ley para que sea el Congreso de manera transparente el que diga cuánto tienen que recibir las universidades y de dónde salen esos recursos", afirmó el rector de la UNR.En tanto, la actividad académica viene de un paro de 48 horas que bajó de Conadu y que Coad adhirió en Rosario. Consultado el titular del sindicato local, Federico Gayoso, la raíz del malestar docente es salarial."Necesitábamos un 42% de aumento para estar solo al mismo nivel de cuando asumió Milei, que ya no estábamos en el mejor de los mundos. Frente a ese aumento que necesitábamos, el gobierno -sin convocar a paritarias- nos aumentó 1,3%. Era 42, no 1,3!! Es irrisorio, una provocación. El aumento fue de 9.000 pesos. Así se nos hace cada vez más duro sostener una vida digna, llegar a fin de mes, mientras suben los alquileres, los alimentos, el combustible, el transporte", describió.