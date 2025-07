Las ventas minoristas pyme cayeron un 6,7% en junio con respecto a mayo

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio a conocer que las ventas minoristas pyme se redujeron un 6,7% en junio con respecto a mayo y un 0,5% interanual en el sexto mes del año. Además, advirtió que la situación del mercado "continúa mostrando signos de fragilidad".En un informe, la CAME marcó que pese a las últimas caídas de la cantidad de ventas minoristas pyme, en el primer semestre del año acumulan un alza interanual del 9,1%, lo que "refleja cierta recuperación contra el descenso del 17,2% que habían experimentado durante el mismo período del año pasado".En tal sentido, la entidad expuso que distintos sectores registraron subas en las ventas impulsadas por el Día del Padre y el cobro del medio aguinaldo, aunque alertó que "estos repuntes no lograron modificar de forma significativa la tendencia general del mercado, que continúa mostrando signos de fragilidad".En tanto, señaló que el rubro de Calzado y marroquinería fue el más afectado por la merma de ventas interanuales, con una baja del 5,2%, mientras que por detrás se ubicó Textil e indumentaria, que registró una caída del 4,7%. En contrapunto, los sectores que observaron incrementos fueron Alimentos y bebidas (1,8%), Farmacia (1,3%), Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (0,7%), Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (0,4%) y Perfumería (0,2%).Por otro lado, la entidad se refirió a la situación de los comercios y marcó que "el 58,3% indicó que se mantuvo respecto al año anterior, mientras que un 27,5% afirmó que empeoró". Sobre las proyecciones, expresó que "el 50% de los encuestados cree que la situación económica de su negocio mejorará de cara al próximo año, mientras que sólo un 7,8% estima que será peor"."Diversos comercios informaron menores niveles de facturación y reducción en la afluencia de clientes. Sin embargo, se mantienen niveles de demanda en canales digitales y a través de estrategias de precios agresivos. En sectores estacionales, las condiciones climáticas incidieron positivamente sobre el desempeño mensual", agregó CAME en esta línea.