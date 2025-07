Con el ojo puesto en los inversores extranjeros, Sturzenegger advirtió que desregula la actividad minera

MENOS TRÄMITES, MENOS RIESGO PARA LA ACTIVIDAD MINERA. El Decreto Delegado 449/25 con firma de @JMilei, @GAFrancosOk y @LuisCaputoAR modifica las leyes 24.196 y 24.466 de inversiones mineras a fin de agilizar y simplificar el funcionamiento de la minería en nuestro país. No creo… pic.twitter.com/yM7wz1kRsJ — Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 7, 2025

El Gobierno nacional oficializó el Decreto Delegado 449/25, que introduce cambios en las leyes de inversiones mineras y busca agilizar los procesos administrativos para las empresas del sector. La medida, firmada por el presidentey los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo, fue anunciada por Federico Sturzenegger, quien prometió, a modo de slogan, "menos trámites, menos riesgo para la actividad minera”.La iniciativa apunta a reducir la burocracia en la emisión de certificados clave para proyectos de minería. Entre las modificaciones, se destaca que los certificados de estabilidad fiscal ya no requerirán un relevamiento detallado de los tributos involucrados, sino que consignarán únicamente la fecha de entrada en vigencia. También se eliminó el trámite adicional previsto en el artículo 26 de la Ley 24.196, que implicaba otra instancia administrativa para las empresas.Sturzenegger explicó en su publicación que los cambios buscan terminar con trámites que “requerían completar más de 1000 campos, 80% de los cuales no tenían respaldo legal”. El funcionario consideró que las nuevas disposiciones reducirán los costos asociados a las inversiones: “En muchas actividades el riesgo no está en el mercado, ni siquiera en la geología, sino en las múltiples instancias de la relación con el Estado en las que cada trámite es el tren fantasma: nunca sabes con qué te vas a encontrar”.El decreto también transfiere al Banco Nacional de Información Geológica la recopilación de datos del sector, con el objetivo de centralizar la información y mejorar su manejo. Según el Gobierno, esto permitirá un seguimiento concentrado de los proyectos de minería.Si bien la norma busca facilitar el ingreso de capitales y proyectos de gran envergadura, la eliminación de controles genera cierta inquietud en torno a posibles riesgos de sobreexplotación de recursos y tensiones con comunidades locales, especialmente en áreas estratégicas y de alto valor productivo.Para el oficialismo, estas reformas representan un paso necesario para que Argentina pueda aprovechar su potencial minero y atraer inversiones extranjeras en un contexto global competitivo. El Ejecutivo remarcó que se trata de “una simplificación administrativa que reduce costos y la incertidumbre asociada a cada intervención estatal”.