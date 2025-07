Traidora: Milei cargó contra Villarruel tras la aprobación del aumento de jubilaciones en el Senado

La interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel sumó este jueves un nuevo capítulo luego de que el Senado apruebe las leyes de aumento de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. En medio de su participación en el acto por el 171º aniversario de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, el Presidente apuntó contra la titular del Senado y la tildó de "traidora".En su discurso, destacó "las 2.500" medidas tomadas desde que está en el Gobierno, afirmó: "Hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales y lo hicimos con 15 por ciento de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora... pero con el mejor jefe de Gabinete de la historia, Guillermo Francos".Luego de anunciar que vetará las medidas aprobadas por la Cámara alta, el jefe de Estado consideró que lo votado es "un acto de desesperación" de la oposición porque "saben que en octubre la libertad arrasa", en alusión a las próximas elecciones legislativas nacionales.El ataque contra la vicepresidenta había comenzado horas antes cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó en X: "Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor". "Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia", agregó en su cuestionamiento, uno más que se suma a las numerosas diferencias entre el gobierno de La Libertad Avanza y Villarruel, las que comenzaron a quedar en evidencia ni bien Milei asumió la presidencia.El nuevo cruce ocurre horas después de que Villarruel vuelva a diferenciarse del Presidente desde Tucumán en el marco del 9 de julio. “Muy contenta de estar acá”, expresó al llegar a la casa histórica de la provincia donde en 1816 se firmó el acta de la independencia.En cambio, el jefe de Estado decidió no viajar a la vigilia del martes a la noche con la excusa de la niebla que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e impidió el despegue de vuelos. Pero en realidad quiso evitar la foto en soledad ya que los gobernadores habían adelantado que le iban a hacer un vacío al acto oficial. “No solo vengo como vicepresidente de la Nación, vengo como argentina. He venido muchas veces a Tucumán, tengo muchos amigos en esta provincia y hoy poder acompañar a los tucumanos en la fecha tan importante como la independencia. ¿Cómo estar acá y no venir a hacerme parte del pueblo tucumano?", afirmó.