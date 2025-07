La oposición también logró aprobar la distribución de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias

El Senado aprobó la recomposición del 7,2% en los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional, la emergencia para personas con discapacidad y el fondo de emergencia para Bahía Blanca en una tensa sesión que el oficialismo definió como inválida, tras la autoconvocatoria de la oposición. Una parte de la votación se realizó a viva voz, ya que el sistema digital estuvo un lapso sin funcionar.El incremento en los haberes jubilatorios recibió luz verde con 52 votos afirmativos y cuatro abstenciones. La titular del Senado, Victoria Villarruel, se levantó del recinto y la sesión quedó a cargo del presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, quien había adelantado que se abstendría para "no convalidar la sesión". Ante esta situación, la neuquina Silvia Sapag, vicepresidenta, se encuentra al frente.Por su parte, la prórroga de la moratoria previsional recibió la aprobación con 39 votos positivos, mientras que hubo 14 negativos y una abstención. Esta iniciativa es vital para aquellas personas que no alcanzaron los 30 años de aportes. Se estipula que 220 mil hombres y mujeres podrán jubilarse.El tercer proyecto que se sometió a votación fue la emergencia para personas con discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. El sistema electrónico fue reparado y los senadores apoyaron por unanimidad la iniciativa: 56 votos a favor. De esta manera, se convirtió en ley.Pasadas las 19, llegó el proyecto de fondo de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca y Coronel Rosales. Nuevamente, el resultado fue a favor por unanimidad: 51 votos. Además, el temario también incluye un paquete de leyes fiscales solicitadas por los gobernadores. Cerca de las 22, el Senado aprobó el proyecto de ley que incorpora el art. s/n de su similar 11672 sobre la distribución automática de los recursos del fondo de aportes del tesoro de la Nación a las provincias. El resultado fue 56 votos afirmativos contra uno negativo, del senador cordobés Luis Juez.Se trata de una sesión atípica, sin acuerdo político y con la posibilidad de que el recinto se convierta en el nuevo frente de conflicto entre el Gobierno nacional y el Congreso. Sin haber alcanzado consensos en la reunión informal del martes, el bloque de Unión por la Patria (UP) y bloques de opositores se autoconvocaron y lograron el quorum para este jueves, con 42 legisladores presentes.El primer tema que se discutió en la sesión fue el aumento de las jubilaciones y la extensión de la moratoria previsional, luego de aprobarse una moción propuesta por Unión por la Patria, que establece que los dictámenes sobre esos temas son válidos, por lo que requerirán de una mayoría simple para ser aprobados.Durante la reunión parlamentaria, el senador nacional Mariano Recalde, del Frente Nacional y Popular, justificó el origen de los fondos de los proyectos vinculados a las jubilaciones: "El proyecto cuenta con fuente de financiamiento propia que permitiría llevar un pequeño alivio a los jubilados y responder fiscalmente a esta necesidad. También se plantea el redireccionamiento de las partidas que el PEN asignó para la SIDE".Asimismo, Martín Lousteau, de la Unión Cívica Radical (UCR), marcó que "el proyecto recompone lo perdido desde enero del 2024 y además agrega la compensación rápida a las cajas provinciales no transferidas. Este proyecto es más modesto que el anterior". También, Guadalupe Tagliaferri, del PRO, expuso que apoyará el incremento de las jubilaciones: "Voy a acompañar la recomposición de las jubilaciones porque este proyecto tiene fuente de financiamiento propia, por lo tanto, el aumento en el déficit fiscal es falso".