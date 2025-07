Polémicos dichos de intendente entrerriano: "La única forma de salir del sistema jubilatorio es muriéndose"

El intendente de la localidad de Caseros en la provincia de Entre Ríos, Oscar Francou, lanzó repudiables declaraciones sobre el sistema previsional, al considerar, dentro de una asamblea vecinal, que "van a tener que morirse muchos jubilados" para observar mejoras.Las expresiones del funcionario surgieron mientras planteaba su apoyo a las medidas económicas del Ejecutivo nacional. En ese contexto, sostuvo: “Hay cosas que van a llevar mucho tiempo. Mejorarles los sueldos a los jubilados va a llevar a que se mueran muchos, para que entren a bajar, (y así) entren a cobrar mejor los demás”.Francou participaba de un encuentro político en Cerrito, en el centro de Entre Ríos, cuando lanzó esa afirmación. Ahí, vinculó las dificultades financieras de los municipios con las medidas de ajuste impulsadas por, a las que, igualmente, acompaña. “Creo que estas cosas están bien y tenemos que profundizarlas. Hay que ayudar y en el corto plazo, no tanto, tenemos que empezar a mejorar”, opinó.Aunque aclaró que no forma parte de La Libertad Avanza, el jefe comunal se mostró alineado con la orientación general del Gobierno nacional. “Nos guste o no que venga menos dinero, venimos por el buen camino”, agregó en esa intervención, pese a recordar que el primero, advirtió que "no va a ingresar nadie más si no aporta”.Tras el revuelo que generaron sus dichos, Francou responsabilizó a una supuesta edición malintencionada del video que circuló en redes sociales y medios locales. “Lo que yo dije lo cortaron. Si lo hubiesen dejado un poquito más, nadie me estaría preguntando todas estas cosas”, argumentó en su defensa.No obstante, en entrevistas posteriores volvió sobre la misma idea. En diálogo con un medio radial, continuó embarrando la cancha sobre el funcionamiento del sistema jubilatorio argentino. Si bien evaluó que está “recargado hace años” y que su situación actual es crítica, remarcó: “Es muy sencillo: no se arregla a corto plazo sino a muy largo plazo. En la medida de que van a ingresar menos, se van a ir muriendo (los jubilados)”.