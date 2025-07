La disputa entre Javier y Karina Milei que nadie previó: Fantino, ¿90% casta o 10% decente?

#Descargo | Alejandro Fantino arremetió contra Sebastián Pareja. Lo llamó "parásito estatal" y "casta" por haber sido parte de gestiones peronistas, macristas y por respaldar, actualmente, al mileísmo. pic.twitter.com/ECBOQdSBDK — Política Argentina (@Pol_Arg) July 25, 2025

En el universo libertario donde todo se mide con la vara de la “casta”, Alejandro Fantino pasó de aliado incondicional a potencial traidor, según qué Milei lo evalúe. El conductor, que respaldó a Javier Milei desde sus primeras apariciones mediáticas, estalló en su canal Neura contra Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y mano derecha de Karina. “Más parásito estatal que vos no hay, hermano”, lanzó en vivo, a raíz de la exclusión de las llamadas Fuerzas del Cielo en el armado de listas bonaerenses.El detonante fue la decisión de Pareja de dejar afuera a los candidatos que están bajo el ala de Santiago Caputo, asesor presidencial que actúa por debajo de la superficie y que tiene a cargo al "brazo armado digital", liderado por Daniel Parisini (Gordo Dan). Fantino defendía esa línea y había impulsado su inclusión, que luego fue descartada por el dirigente bonaerense. Desde su programa, el periodista apuntó directamente a la trayectoria política de Pareja, con pasado vinculado al peronismo y al macrismo.“A esta altura, es más casta que Scioli”, sentenció.Cerradas las definiciones de los candidatos que competirán en las próximas elecciones, Pareja justificó su armado con el argumento de la “tabula rasa”, el concepto que Milei enarbola para barrer con todo lo anterior a 2023. “La persona que cuestiona a los candidatos del Presidente está cuestionando al Presidente”, dijo en defensa, icluso, de figuras como Pablo Morillo, número dos en la Segunda Sección Electoral que participó de la gestión de Axel Kicillof en el pasado."Me parece que la tábula rasa hay que hacerla con vos", disparó el creadir de Neura contra el armador libertario, y siguió: “Lo digo por un montón de pibes libertarios que podrían tener lugares en las listas, y un casta estatal como este, que fue peronista, macrista, ahora libertario, queda adentro”.Aunque Pareja insiste en que el cierre de listas reflejó “una clara renovación de la política”, lo cierto es que los personajes que quedaron fuera encendieron una mecha dentro del propio oficialismo.Antes de cerrar el descargo, Fantino se dirigió directamente a Karina Milei para pedirle abiertamente que "limpie" a Sebastián Pareja: “Karina, si estás a tiempo, limpialo a ese tipo o va a traer problemas. Sacátelo de encima. En vos confío Karina, tenés grandes convicciones políticas y me encanta cómo armás territorialmente, pero sacátelo de encima”.En este sentido, el periodista Manu Jove relató en el stream de Cenital que Javier Milei valora a Fantino por integrar el "10% del periodismo al que considera decente". Pero Karina no opina lo mismo. Para ella, Fantino pasó a formar parte del 90% restante, calificado por el mismo Gobierno como el "periodismo casta”. Jove incluso aseguró que cada vez que el conductor critica alguna medida del Gobierno, Karina lo califica con ironía como un “fan tibio”, y que "se lo viene planteando a su hermano".