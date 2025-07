La Federación Agraria advirtió al Gobierno que "las retenciones no son el único problema del campo"

El vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), José Luis Volando, destacó la baja de retenciones a la carne, la soja y otros granos tras el anuncio del presidente Javier Milei, aunque advirtió que es insuficiente. "Estábamos enfermos y teníamos 40° y ahora tenemos 39°", marcó.Volando celebró la medida del Gobierno pero alertó que se deben resolver más decisiones: "El Presidente sorprendió con estos anuncios. Esto impacta en la producción. Estábamos enfermos y teníamos 40 grados de temperatura y ahora tenemos 39. Estamos mejor que la semana pasada. Esto no sirve para mejorar los problemas pero es un paso adelante. No habrá un traslado a precios internos". "Los pequeños y medianos productores, con esto, no tienen resuelto un problema. Las retenciones no es el único problema del campo. Si se aprieta el acelerador en el campo, el sacrificio que se hace fiscalmente producirá más", agregó en esta línea.En este marco, se refirió a los motivos por los cuales la administración libertaria disminuyó las retenciones: "Es una posibilidad que el Gobierno lo hizo porque se dio cuenta de que tenía que darle una mano al campo para que produzca más, también otras posibilidades son por una cuestión electoral o para hacerse los dólares. Es una acción que por lo menos muestra que, pareciera que algo escucha cuando se muestran datos y números".Por otro lado, Volando recordó un encuentro con el Gobierno y expuso un pedido a los funcionarios: "Tuvimos una reunión anterior en la que no hubo anuncios concretos. Quedamos agradecidos con esa charla pero dejó poco. Quiero que los políticos se pongan a hablar de lo que van a hacer en el interior para que la gente siga trabajando y que las familias se queden". "Villarruel nos recibió hace tres o cuatro meses. Nos escuchó y tomó nota de lo que necesitábamos. Era un momento en el que Milei ni recibía nuestros pedidos de reunión, era como que no existíamos", añadió el vicepresidente de la FAA en el canal C5N.Por último, marcó la postura de la administración libertaria. "El Gobierno dice 'yo bajo los impuestos y después resuelvan ustedes'. No es así, hay que hacer un canal y tratar de conversar y ponerse de acuerdo. En eso, la política no nos está ayudando", expresó.