La AFA, disparó contra el Gobierno: "La mentira, a la orden del día"

La Asociación del Futbol Argentino emitió este lunes un duro comunicado en el que repasa las negociaciones que mantuvo ese organismo con el oficialismo en este año y medio de gestión de La Libertad Avanza en materia previsional. En ese sentido, denuncia que "hoy se publicó en el B.O. la disposición 16/2025 del Ministerio de Capital Humano Subsecretaria de Seguridad Social (DI-2025-16APN-SSSS#MCH, donde llamativamente se dispone un incremento significativo de la alícuota del Decreto 510 y cuya disposición entraría en vigencia a partir del 1/8/2025".Esta disposición, dice el comunicado, "no explica en los considerandos o quizás prefiere omitir la situación real sobre el tema de aportes y contribuciones de la seguridad social que abonan los clubes mediante un sistema especial de ingresos".Sin embargo, la organización madre del fútbol argentino aunque advierte que estas negociaciones se llevan a cabo "Dejando de lado la cuestión política de que lo que al gobierno lo único que le interesa es presionar a los clubes Entidades sin fines de Lucro (Ahogarlos), para que permitan incorporar la SAD", es decir las Sociedades Anónimas Deportivas, un viejo proyecto que ya había encarado la gestión de Mauricio Macri en 2017 y que no había tenido espacio en la dirigencia deportiva.El comunicado dice al respecto que las SAD no son otra cosa "que permitir el ingresos de capitales golondrinas para hacer negocios con nuestros Clubes y jugadores formados en nuestras canteras," .El decreto 939/24 firmado por la actual gestión libertaria, "dispuso la creación de un Comité en el cual estuvo representada la AFA y los clubes para discutir la procedencia y reformulación del régimen tornándolo eficiente, suficiente y sostenible (art. 2do. Del Dto. 939/24).", Ese comité, asegura el comuncado "mantuvo reuniones programadas, a todas las cuales asistieron nuestros representantes, desde noviembre 2024 a marzo 2025."Como consecuencia de un intenso trabajo, continúa el organismo "habíamos cumplido con lo solicitado, partiendo de los números aportados por ARCA, cada club comenzaría a pagar los aportes por sus empleados (AFA ya lo hacía) y con la elevación del porcentaje al 8,50 % se cubría perfectamente la diferencia anual. "Sin embargo, -dice el comunicado- el Comité solicitó a AFA que garantizara que no hubiera déficit"Finalmente, siempre según la AFA, el Comité en su conjunto, con el aval del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y el Jefe de gabinete Guillermo Francos) emitieron un acuerdo que difiere significativamente de lo expuesto en la Disposición 16/2025 presentada hoy en el Boletín Oficial.