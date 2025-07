"La Policía nos provocaba": el hombre que perdió el ojo en la marcha de los jubilados rompió el silencio

Jonathan Navarro, un vecino de San Martín e hincha de Chacarita Juniors que el pasado 12 de marzo participó de la marcha de jubilados y simpatizantes de clubes de fútbol en el Congreso, perdió una parte de la visión tras recibir el impacto de un disparo de bala de goma cerca de un ojo, durante la represión policial en la que también resultó herido el fotógrafo Pablo Grillo.Navarro relató la manera en la que sufrió las heridas: "Ese día fuimos juntos con unos hinchas de Chacarita para cuidarnos entre todos. Llegamos a la calle Rivadavia, se hizo un cordón de la Prefectura y nos detuvimos. Hubo un incidente cuando alguien de la Prefectura empujó a dos abuelos, que salieron llorando y los abrazamos"."Se escuchó un murmullo y nos dimos cuenta de que les pegaron a los abuelos. Nos pusimos adelante de ellos y nos rociaron con gas pimienta. Armamos un cordón y nos abrazamos entre varios hinchas de los clubes para separarnos de la Policía y que no haya un enfrentamiento. Después se sintió mucho el gas pimienta en el aire, era algo que sofocaba. Los tiradores que estaban detrás de los escudos decían 'vení'. Nos provocaban", agregó en esta línea.En tanto, recordó el momento en el que sufrió la ceguera: "Ya no se aguantaba el gas pimienta en el aire. La Policía Federal repartió balas de goma tirando de la cintura para abajo. En ese momento, yo tenía un chaleco puesto y me lo puse para cubrirme. Un impacto me pegó en la pierna y cuando retrocedía, siento un destello cerca del ojo y tenía sangre. No veía nada. Apenas podía abrir el ojo, me picaba todo. No sabía lo que me había pasado". "El médico dijo que perdí la visión en un 42% pero yo me tapo el otro ojo y no veo", señaló.Una nueva reconstrucción identificó al agente de Prefectura Naval que disparó contra el manifestante Jonathan Navarro durante la marcha de los jubilados en el Congreso del 12 de marzo, a raíz del cual el joven perdió la visión de un ojo. El agredido recibió un proyectil de un rifle Byrna disparado directamente a la cara y a corta distancia por un prefecto del cual, por ahora, se desconoce su nombre.Gracias al análisis del material audiovisual aportado por la ciudadanía, y al acceso a las cámaras de monitoreo urbano, el Mapa de la Policía logró identificar al autor del disparo que provocó una lesión irreversible en un manifestante. Se trata de un oficial de la Prefectura Naval Argentina que portaba un rifle táctico disuasivo BYRNA TCR, un arma que dispara proyectiles neumáticos con gas pimienta.A pesar de que el manual de uso de este armamento prohíbe apuntar hacia partes sensibles del cuerpo, en el video se observa que el disparo se efectuó a más de tres metros de distancia y el prefecto apuntó directamente a la cara de Jonathan.En los videos de monitoreo urbano, que son parte de la reconstrucción científica, se pudo particularizar al prefecto por su arma Byrna de color naranja y porque, además, llevaba una marca blanca en la parte trasera de su casco, protecciones de antebrazos colgando a los lados de la cadera y tenia un guante negro en una de sus manos. “Gracias al aporte de registros en alta definición de fotorreporteros y tomando estos elementos de referencia pudimos encontrar imágenes en las que se ve con mayor claridad su rostro, mientras formaba parte de las líneas de PNA", ampliaron desde Mapa de la Policía.