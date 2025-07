Extraditarán a Kueider a la Argentina: está preso en Paraguay con USD 200 mil en negro tras votar la ley Bases

Lo que podría configurarse como un potencial riesgo para Javier Milei empezó a materializarse este martes en Paraguay: el juez del país vecino Rolando Duarte ordenó la detención con fines de extradición del exsenador argentino Edgardo Kueider, preso allí luego de ser encontrado con más de USD 200 mil sin declarar en la frontera tras la votación de la Ley Bases, y de su secretaria Iara Guinsel.La medida fue ejecutada de inmediato por la Policía de Paraguay, a 24hs de la audiencia preliminar por contrabando. El magistrado dispuso el arresto esta mañana y, horas después, uniformados de la Policía arribaron al lugar donde Kueider y Guinsel cumplían arresto domiciliario y procedieron a la detención.El magistrado paraguayo explicó que esta decisión se corresponde con el pedido de extradición que realizó la Justicia argentina. El planteo había sido hecho por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La magistrada investiga a Kueider por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.“Esto es el inicio formal de un proceso de extradición”, aclaró el juez Duarte, en declaraciones al canal paraguayo ABC. Kueider y su secretaria deberan enfrentar una audiencia ante el magistrado en el que serán informados sobre los pasos a seguir. El pedido de extradición de Arroyo Salgado fue en enero pasado y recién ahora la justicia local hizo lugar.Tanto Kueider como su secretaria están acusados de lavado de activo y en prisión domiciliaria en Asunción desde que el 4 de diciembre pasado fueron detenidos en el Puente de la Amistad al intentar ingresar a Paraguay con más de USD 200 mil, 3,9 millones de pesos argentinos y 640 mil guaraníes sin declarar.De acuerdo a la investigación que se realizó en Paraguay, los dos acusados habría conformado una asociación o banda destinada a concretar frecuentemente diversas operaciones económicas y financieras con el fin de blanquear dinero ilícito. Además, señalan que Kueider y Guinsel Costa no actuaron solos. El por entonces senador y su secretaria habrían trabajado junto a otras personas y contaron con la intervención de las empresas BETAIL SA. y EDEKOM S.A.Lo que sigue para Jueider y su secretaria es “la audiencia identificatoria”. En esta instancia “se les pregunta si se quieren someter al proceso de extradición simplificada”, puntualizó Duarte. Si lo hacen, se avanza “con el procedimiento de entrega” a las autoridades argentinas, agregó.Si no lo hacen “se inicia el proceso de extradición, donde se les dará el derecho de defensa de acuerdo al procedimiento del Código Procesal Penal (del Paraguay) y al convenio” sobre la materia entre ambos países.Kueider ya anticipó en varias declaraciones que hizo desde su arresto domiciliario que no quiere ser enviado a la Argentina. “No quiero terminar en (el penal de) Ezeiza”, expresó.Como senador, en el 2023 Kueider fue clave para que el Gobierno obtenga votaciones a su favor, como la sanción de la ley Bases. Cuando la iniciativa se hizo ley, resultó empatada gracias a su voto en la Cámara alta. Luego, desesempató la hoy excomulgada vicepresidenta Victoria Villarruel. Al momento de su detención salieron a la luz sus vínculos con Santiago Caputo, el asesor todoterreno de Milei, y poco fue fotografiado con el Presidente.Más allá de la Ley Bases, Kueider también apoyó otros proyectos del gobierno de Milei que generaron controversia, como el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que otorgaba mayores fondos reservados a la Side (Secretaría de Inteligencia). En aquel momento, incluso trascendió que había sido impulsado por el "Mago del Kremlin" Caputo para presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia.Su alineamiento con el oficialismo lo llevó a participar, además, de una reunión con Milei en la Casa Rosada, junto a otros senadores que se mostraron proclives a dialogar con el Gobierno.