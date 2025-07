Ya está disponible el padrón para consultar dónde se vota en las elecciones 2025, en la Provincia de Buenos Aires

Tu navegador no permite iframes.

La Junta Electoral bonaerense habilitó la consulta del padrón de cara a los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, que se desarrollarán el 7 de septiembre. Un total de 14.376.592 personas estarán habilitadas para sufragar.Los comicios bonaerenses se llevarán adelante con la modalidad de boleta partidaria a diferencia de las elecciones legislativas nacionales, en las que se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) y se realizarán el 26 de octubre. En esta oportunidad, no se desarrollarán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que fueron suspendidas por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.En este marco, los bonaerenses que por algún motivo no aparezcan en el padrón definitivo, no podrán emitir su voto ya que esa es la condición indispensable para ingresar al cuarto oscuro. También deberán presentarse con el DNI y tener domicilio en la Provincia.En tanto, con respecto a los candidatos, el 21 de julio a las 14 venció el plazo definitivo para la presentación de las listas de cara a las elecciones, luego de una prórroga resuelta por la Junta Electoral Bonaerense por un corte de luz.La consulta para saber dónde vota cada ciudadano en la provincia de Buenos Aires se realiza a través del padrón electoral, que se encuentra disponible en el sitio web padron.gba.gob.ar, donde es necesario completar el casillero con el número de DNI, seleccionar el género y rellenar el campo de verificación.La elección buscará renovar 69 bancas en la Legislatura bonaerense (46 en la Cámara de Diputados y 23 del Senado). Por su parte, 135 municipios bonaerenses renovarán 1.097 concejales y 401 consejeros escolares. Los cargos que están en juego son los de senadores en el caso de las secciones Primera, Cuarta, Quinta y Séptima; y de diputados en la Segunda, Tercera, Sexta y Octava.