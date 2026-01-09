Vilar cuestionó al gobierno nacional por el ajuste ambiental en el marco de los incendios en la Patagonia

En medio del devastador avance de los incendios en la Patagonia, la ministra Daniela Vilar lanzó una crítica contundente al gobierno nacional y lo responsabilizó por la falta de prevención y respuesta frente a la emergencia ambiental. “Esta semana volvimos a ver imágenes devastadoras de la Patagonia arrasada por el fuego. Vale la pena preguntarnos qué hay detrás”, sostuvo, al poner en foco el rol del Ejecutivo frente a la crisis climática.

Vilar señaló que el Gobierno “se esfuerza en seguir negando el impacto real y concreto de la crisis climática sobre los territorios y las comunidades”, y remarcó que esa mirada tiene consecuencias directas en la gestión. En ese sentido, advirtió que se trata de “un gobierno nacional ausente cuando el fuego avanza”, que decidió recortar de manera drástica las herramientas del Estado para enfrentar los incendios.También cuestionó el intento del Ejecutivo de avanzar contra la Ley de Manejo del Fuego, impulsada por Máximo Kirchner, cuyo objetivo es proteger las tierras frente al lobby inmobiliario y evitar incendios con fines especulativos. Según Vilar, la embestida contra esa norma forma parte de una estrategia más amplia.“Un gobierno nacional que tiene un interés clarísimo: entregar nuestras tierras, nuestros bienes comunes, nuestra soberanía. No podemos permitirlo”, concluyó la ministra, al reafirmar una postura política que volvió a colocar el debate ambiental en el centro de la disputa con el gobierno de Javier Milei.