Tras la detención de Maduro, el Gobierno de Milei afirmó que trabaja en la liberación del gendarme Nahuel Gallo

Tras la detención de Nicolás Maduro, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señaló que el Gobierno sostiene las gestiones para lograr la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien fue secuestrado en Venezuela hace más de un año.En diálogo con LN+, Monteoliva habló sobre el secuestro de Gallo, quien había ingresado a Venezuela desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander en Táchira. "La situación del gendarme Gallo es profundamente dolorosa para la familia, para la Gendarmería, para todo el Gobierno y para los argentinos", aseveró.En tal sentido, subrayó el trabajo del Gobierno para que sea liberado: "Hace más de un año, desde aquel 8 de diciembre venimos trabajando de manera permanente y sostenida. Hay canales diplomáticos e institucionales, y el objetivo es uno solo: que Nahuel regrese".También recordó que "es muy importante la reserva de la información, lo que se puede plantear y lo que no en casos como estos". "En ningún momento es sinónimo de falta de acción, sino la intención de resguardarlo", aclaró.Monteoliva marcó que no se modificaron las condiciones de detención de Gallo luego de la detención de Maduro en un operativo militar de Estados Unidos: "En la situación de Nahuel, detenido ilegalmente, no ha habido modificación de las condiciones en las que está detenido en estos últimos dos o tres días".Gallo es cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina y el 8 de diciembre de 2024 ingresó a Venezuela desde Colombia. Según se informó, el objetivo del viaje era a visitar a su pareja de nacionalidad venezolana, María Gómez, y a su hijo de 2 años, quienes habían viajado para cuidar de la madre enferma de la mujer.Oriundo de Catamarca, Gallo integra el escuadrón 27 de “Uspallata”, en Mendoza, donde cumple funciones custodiando el paso fronterizo entre Chile y Argentina. Al momento del viaje se encontraba de licencia anual por lo que decidió viajar a Venezuela con autorización de Gendarmería. Al ingresar al país fue detenido por las fuerzas de seguridad venezolanas en Migraciones bajo la acusación de realizar espionaje contra el gobierno de Maduro.Según relató su pareja, el celular de Gallo fue revisado exhaustivamente y al encontrar mensajes críticos al gobierno venezolano decidieron su detención. Gómez es residente argentina desde hace 6 años. Ambos tienen un hijo de 2 años y viven en Mendoza.