La justicia de EEUU niega al Cártel de los Soles, la organización que Trump y Milei declararon terrorista

La fiscalía de Estados Unidos, bajo la órbita del Departamento de Justicia, dio un giro clave en la causa contra Nicolás Maduro al, según reveló este martes The New York Times. La decisión,De acuerdo con la acusación reformulada, el Departamento de Justicia sostiene que Maduro participó de una conspiración vinculada al narcotráfico, pero ya no describe al Cártel de los Soles como un cártel estructurado, sino como un “sistema clientelar” y una “cultura de corrupción” dentro del Estado venezolano alimentada por fondos provenientes de la droga. En la versión de 2020, recordó el diario, el nombre aparecía 32 veces. En la nueva, apenas dos, por lo que el discurso denota haber perdido fuerza.“El Departamento de Justicia publicó una acusación formal reescrita que parecía admitir tácitamente” que el Cártel de los Soles no es una organización real, señala el Times. En esa línea, remarca que expertos en crimen organizado vienen sosteniendo desde hace años que se trata de un término coloquial surgido en los medios venezolanos para describir prácticas corruptas, no una red criminal con mando unificado.La corrección judicial también puso en duda la decisión de la administración Trump de designar al Cártel de los Soles como organización terrorista, una medida que luego fue replicada por países aliados. “Las designaciones no tienen que demostrarse en un tribunal, y esa es la diferencia. Claramente, sabían que no podían demostrarlo en un tribunal”, afirmó Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, al diario neoyorquino.La revelación adquiere especial relevancia regional porque, hace apenas un día,, durante una sesión del Consejo de Seguridad en la que el país respaldó explícitamente la estrategia de Estados Unidos sobre Venezuela.En su intervención ante el organismo multilateral, Tropepi volvió a alinear la política exterior argentina con Washington y destacó las acciones impulsadas por la Casa Blanca frente a la situación venezolana, incluso cuando la propia justicia estadounidense comenzó a desmontar la caracterización del Cártel de los Soles como una organización criminal internacional con entidad propia.s, un silencio que contrasta con la dureza del discurso que aún persiste en el plano diplomático y que la Argentina volvió a acompañar , nada más ni nada menos, que la jornada anterior a la trascendencia de la rectificación judicial.