Piden la extradición de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Argentina

Tras conocerse que fue capturado por fuerzas de Estados Unidos, querellantes solicitaron que se haga efectiva la orden de detención internacional a Nicolás Maduro dictada por un tribunal federal argentino en una causa por desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones en Venezuela.La representación legal de víctimas venezolanas y de organizaciones dedicadas a la defensa de la democracia en la región solicitó a la Justicia argentina que requiera de manera urgente la extradición de Nicolás Maduro Moros, luego de que se informara su presunta captura en Caracas por fuerzas militares de los Estados Unidos.El pedido fue formulado por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff, en nombre del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), FADD y de las víctimas constituidas como querellantes en la causa que tramita en los tribunales federales argentinos, donde el mandatario venezolano está imputado por graves delitos de lesa humanidad.La causa se inició a partir de denuncias por desapariciones forzadas, violaciones, torturas y ejecuciones, hechos que —sostienen— fueron ordenados y ejecutados de manera sistemática por el régimen que encabeza Maduro. Los querellantes invocan el principio de jurisdicción universal, previsto en el artículo 118 de la Constitución Nacional, para que el exmandatario sea juzgado en la Argentina.En ese marco, recordaron que la Cámara Federal ya ordenó recibirle declaración indagatoria y dispuso su captura internacional con fines de extradición. En una resolución dictada en septiembre de 2024, el tribunal ordenó expresamente “librar órdenes de detención y disponer las capturas internacionales con fines de extradición a la República Argentina”.El planteo judicial cobra nueva relevancia tras la difusión de información atribuida a la fiscal general de Estados Unidos y a diversos medios internacionales, según la cual Maduro habría sido detenido y trasladado a ese país para ser juzgado por conspiración para cometer delitos de narcotráfico y terrorismo, en una causa que tramita en el Distrito Sur de Nueva York.Ante ese escenario, los querellantes reclamaron que el juez argentino Sebastián Ramos active de inmediato el pedido de extradición, a través de la Cancillería, en los términos de la ley de cooperación jurídica internacional. “Solicitamos que se requiera la inmediata extradición de Nicolás Maduro Moros a nuestro país, en cumplimiento de las órdenes de detención dispuestas en este proceso”, señalaron en el escrito. El objetivo, subrayaron los querellantes, es que el imputado “rinda cuenta por los graves delitos de lesa humanidad sistemáticamente ejecutados en contra del pueblo venezolano” y que se garantice el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley.